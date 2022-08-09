Прогноз Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес (09-го августа), ставки и коэффициенты

Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (09.08.22)

09.08.2022 в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Марсело Зорманн Да Силва , а противостоять в этом поединке будет Максимилиано Эстевес.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес можно будет вплоть до 20:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 09.08.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес:

До 09.08.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 20:30 по МСК.

Марсело Зорманн Да Силва

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Марсело Зорманн Да Силва находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Марсело Зорманн Да Силва является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Марсело Зорманн Да Силва умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Марсело Зорманн Да Силва обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Марсело Зорманн Да Силва может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Максимилиано Эстевес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Максимилиано Эстевесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Максимилиано Эстевес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Максимилиано Эстевес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Максимилиано Эстевес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Максимилиано Эстевес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.08.22)

Марсело Зорманн Да Силва

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Марсело Зорманн Да Силва проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Марсело Зорманн Да Силва в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Марсело Зорманн Да Силва больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Марсело Зорманн Да Силва уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Максимилиано Эстевес

Этот сезон Максимилиано Эстевес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Максимилиано Эстевес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Максимилиано Эстевес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Максимилиано Эстевес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Марсело Зорманн Да Силва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Максимилиано Эстевес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Марсело Зорманн Да Силва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Максимилиано Эстевес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Марсело Зорманн Да Силва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марсело Зорманн Да Силва — Максимилиано Эстевес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Марсело Зорманн Да Силва и Максимилиано Эстевес.



http://evolvegame.ru/cat4-580714-prognoz-na-match-alisiya-smit-ingrid-gamarra-martins-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-09-08-22/