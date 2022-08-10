Прогноз Шуаннон Трикерри — Масамичи Имамура (10 августа), ставки и коэффициенты

Шуаннон Трикерри — Масамичи Имамура. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.08.22)

10.08.2022 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Шуаннон Трикерри , а противостоять в этом поединке будет Масамичи Имамура.



Судья теннисного матча Шуаннон Трикерри — Масамичи Имамура должен дать знак о старте игры в 05:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 10.08.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Шуаннон Трикерри имеет четыре победы, то Масамичи Имамура может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шуаннон Трикерри — Масамичи Имамура:

До 10.08.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Шуаннон Трикерри — Масамичи Имамура вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:00 по МСК.

Шуаннон Трикерри

В большинстве своих выигранных поединков Шуаннон Трикерри берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Шуаннон Трикерри с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Шуаннон Трикерри сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Шуаннон Трикерри также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Масамичи Имамура

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Масамичи Имамура на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Масамичи Имамура демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Масамичи Имамура имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Масамичи Имамура намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Масамичи Имамура не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Масамичи Имамура будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Масамичи Имамура и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Масамичи Имамура умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Шуаннон Трикерри — Масамичи Имамура (10.08.2022), ставки и коэффициенты

Шуаннон Трикерри

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Шуаннон Трикерри выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Шуаннон Трикерри всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Шуаннон Трикерри уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Шуаннон Трикерри занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Шуаннон Трикерри больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Шуаннон Трикерри имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Масамичи Имамура

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Масамичи Имамура все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Масамичи Имамура сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Масамичи Имамура все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Масамичи Имамура предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Шуаннон Трикерри — Масамичи Имамура Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Шуаннон Трикерри — Масамичи Имамура: в ожидании «эйсов»

Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шуаннон Трикерри имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Масамичи Имамура хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шуаннон Трикерри. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Масамичи Имамура умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шуаннон Трикерри довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Масамичи Имамура вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шуаннон Трикерри.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шуаннон Трикерри — Масамичи Имамура. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Шуаннон Трикерри и Масамичи Имамура. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Шуаннон Трикерри и для Масамичи Имамура, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-580978-dzheykob-bisli-metyu-pitts-prognoz-specialista-na-match-09-08-22/