Прогноз ДеМаллинг/Мартин — Асаба/Голдхофф (11-го августа), ставки и коэффициенты

ДеМаллинг/Мартин — Асаба/Голдхофф. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.08.22)

11-го августа в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут ДеМаллинг/Мартин , а противостоять в этом поединке будет Асаба/Голдхофф.



Так как теннисный поединок ДеМаллинг/Мартин — Асаба/Голдхофф пройдет уже 11-го августа, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 20:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что ДеМаллинг/Мартин на тот момент намного сильнее, нежели Асаба/Голдхофф.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ДеМаллинг/Мартин — Асаба/Голдхофф:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 11-го августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок ДеМаллинг/Мартин — Асаба/Голдхофф. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:00 по Москве, пока не начался поединок. ДеМаллинг/Мартин и Асаба/Голдхофф еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

ДеМаллинг/Мартин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что ДеМаллинг/Мартин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что ДеМаллинг/Мартин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. ДеМаллинг/Мартин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. ДеМаллинг/Мартин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как ДеМаллинг/Мартин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Асаба/Голдхофф

Асаба/Голдхофф имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Асаба/Голдхофф уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Асаба/Голдхофф умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Асаба/Голдхофф обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Асаба/Голдхофф проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

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ДеМаллинг/Мартин — Асаба/Голдхофф. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.08.22)

ДеМаллинг/Мартин

ДеМаллинг/Мартин не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема ДеМаллинг/Мартин любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, ДеМаллинг/Мартин умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как ДеМаллинг/Мартин не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем ДеМаллинг/Мартин умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Асаба/Голдхофф

Асаба/Голдхофф лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Асаба/Голдхофф играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Асаба/Голдхофф начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Асаба/Голдхофф выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Асаба/Голдхофф сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч ДеМаллинг/Мартин — Асаба/Голдхофф Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся ДеМаллинг/Мартин и Асаба/Голдхофф, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, ДеМаллинг/Мартин и Асаба/Голдхофф играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И ДеМаллинг/Мартин, и Асаба/Голдхофф неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

ДеМаллинг/Мартин — Асаба/Голдхофф: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут ДеМаллинг/Мартин и Асаба/Голдхофф из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Асаба/Голдхофф относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Асаба/Голдхофф проводит второй или третий матч. А вот ДеМаллинг/Мартин как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит ДеМаллинг/Мартин, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, ДеМаллинг/Мартин без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как ДеМаллинг/Мартин вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ ДеМаллинг/Мартин — Асаба/Голдхофф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся ДеМаллинг/Мартин и Асаба/Голдхофф букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что ДеМаллинг/Мартин и Асаба/Голдхофф проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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