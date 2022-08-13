Прогноз на бой Исайя Хокит (США) — Ник Перес (США) 13-го августа 2022 года

«Исайя Хокит (США)» – «Ник Перес (США)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13.08.2022 должен состояться бой Исайя Хокит (США) — Ник Перес (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Исайя Хокит (США) и Ник Перес (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:00 по московскому времени Исайя Хокит (США) и Ник Перес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13.08.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Исайя Хокит (США) и Ник Перес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Исайя Хокит (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Исайя Хокит (США) — Ник Перес (США):

победа Исайя Хокит (США) – 0, ничья – 0, победа Ник Перес (США) – 0

Прогноз на матч Исайя Хокит (США) – Ник Перес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.08.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Исайя Хокит (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ник Перес (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Исайя Хокит (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Исайя Хокит (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Исайя Хокит (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Исайя Хокит (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Исайя Хокит (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Исайя Хокит (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Исайя Хокит (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Ник Перес (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ник Перес (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ник Перес (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ник Перес (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ник Перес (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Исайя Хокит (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Исайя Хокит (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Исайя Хокит (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Исайя Хокит (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Исайя Хокит (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Исайя Хокит (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Ник Перес (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Ник Перес (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Ник Перес (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Ник Перес (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Исайя Хокит (США) – Ник Перес (США) 13.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Исайя Хокит (США) и Ник Перес (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Исайя Хокит (США) и Ник Перес (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Исайя Хокит (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ник Перес (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Исайя Хокит (США) и Ник Перес (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Исайя Хокит (США) в данный момент сильнее, нежели Ник Перес (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Исайя Хокит (США)

Хотя Исайя Хокит (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Исайя Хокит (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Исайя Хокит (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Исайя Хокит (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Исайя Хокит (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Ник Перес (США)

Никаких высот Ник Перес (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Ник Перес (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Ник Перес (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Ник Перес (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Исайя Хокит (США) — Ник Перес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.08.2022

Несмотря на то, что Исайя Хокит (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Ник Перес (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Исайя Хокит (США) и Ник Перес (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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