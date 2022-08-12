Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена (12-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена 12 августа

12 августа в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Шанель Иакони , а противостоять в этом поединке будет Ана Хиральди Рекена.



Судья теннисного матча Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена должен дать знак о старте игры в 10:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 12 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Шанель Иакони и Ана Хиральди Рекена более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Шанель Иакони имеет четыре победы, то Ана Хиральди Рекена может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 12 августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:30 по Москве, пока не начался поединок. Шанель Иакони и Ана Хиральди Рекена еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Шанель Иакони

На данный момент Шанель Иакони является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Шанель Иакони однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Шанель Иакони демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Шанель Иакони хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Шанель Иакони часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Ана Хиральди Рекена

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ана Хиральди Рекена еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ана Хиральди Рекена постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ана Хиральди Рекена пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ана Хиральди Рекена не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ана Хиральди Рекена не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

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Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена (12 августа), ставки и коэффициенты

Шанель Иакони

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Шанель Иакони, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Шанель Иакони уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Шанель Иакони старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Шанель Иакони, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Шанель Иакони не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Шанель Иакони все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Шанель Иакони точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ана Хиральди Рекена

Несмотря на свой молодой возраст, Ана Хиральди Рекена демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ана Хиральди Рекена уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ана Хиральди Рекена станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ана Хиральди Рекена, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ана Хиральди Рекена умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ана Хиральди Рекена имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шанель Иакони и Ана Хиральди Рекена аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Шанель Иакони и Ана Хиральди Рекена обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Шанель Иакони и Ана Хиральди Рекена постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Шанель Иакони и Ана Хиральди Рекена которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шанель Иакони имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ана Хиральди Рекена хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шанель Иакони. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ана Хиральди Рекена умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шанель Иакони довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ана Хиральди Рекена вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шанель Иакони.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шанель Иакони — Ана Хиральди Рекена. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Шанель Иакони и Ана Хиральди Рекена.



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