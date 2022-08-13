Прогноз на бой Ли Чедвик (Анг) — Пшемыслав Мусиала (Пол) 13-го августа

«Ли Чедвик (Анг)» – «Пшемыслав Мусиала (Пол)». 13.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13 августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ли Чедвик (Анг) — Пшемыслав Мусиала (Пол). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ли Чедвик (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 13 августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ли Чедвик (Анг) — Пшемыслав Мусиала (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ли Чедвик (Анг) — Пшемыслав Мусиала (Пол):

победа Ли Чедвик (Анг) – 0, ничья – 0, победа Пшемыслав Мусиала (Пол) – 0

Прогноз на матч Ли Чедвик (Анг) – Пшемыслав Мусиала (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Ли Чедвик (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Пшемыслав Мусиала (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Ли Чедвик (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ли Чедвик (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ли Чедвик (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ли Чедвик (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ли Чедвик (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ли Чедвик (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ли Чедвик (Анг) может и не устоять на ногах.

Пшемыслав Мусиала (Пол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Пшемыслав Мусиала (Пол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Пшемыслав Мусиала (Пол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Пшемыслав Мусиала (Пол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Пшемыслав Мусиала (Пол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Ли Чедвик (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ли Чедвик (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ли Чедвик (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ли Чедвик (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Пшемыслав Мусиала (Пол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Пшемыслав Мусиала (Пол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Пшемыслав Мусиала (Пол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Пшемыслав Мусиала (Пол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ли Чедвик (Анг) – Пшемыслав Мусиала (Пол) 13.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ли Чедвик (Анг) и Пшемыслав Мусиала (Пол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ли Чедвик (Анг) и Пшемыслав Мусиала (Пол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ли Чедвик (Анг) и Пшемыслав Мусиала (Пол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ли Чедвик (Анг) и Пшемыслав Мусиала (Пол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ли Чедвик (Анг) легко справится с таким соперником, как Пшемыслав Мусиала (Пол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ли Чедвик (Анг) и Пшемыслав Мусиала (Пол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Пшемыслав Мусиала (Пол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ли Чедвик (Анг)

Ли Чедвик (Анг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Ли Чедвик (Анг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Ли Чедвик (Анг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Ли Чедвик (Анг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Ли Чедвик (Анг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Пшемыслав Мусиала (Пол)

В своей карьере Пшемыслав Мусиала (Пол) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Пшемыслав Мусиала (Пол) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Пшемыслав Мусиала (Пол) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Пшемыслав Мусиала (Пол) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Ли Чедвик (Анг) — Пшемыслав Мусиала (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 августа

Никто не сомневается, что Ли Чедвик (Анг) намного сильнее, чем Пшемыслав Мусиала (Пол), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ли Чедвик (Анг) и Пшемыслав Мусиала (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ли Чедвик (Анг) выиграет с помощью нокаута.

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