Прогноз на бой Эрик Меркадо (США) — Джустиче Торрес (США) 14 августа

«Эрик Меркадо (США)» – «Джустиче Торрес (США)». 14.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 14-го августа 2022 года должен состояться бой Эрик Меркадо (США) — Джустиче Торрес (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эрик Меркадо (США) и Джустиче Торрес (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Эрик Меркадо (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14-го августа 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джустиче Торрес (США), так что вряд ли в 20:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Меркадо (США) — Джустиче Торрес (США):

победа Эрик Меркадо (США) – 0, ничья – 0, победа Джустиче Торрес (США) – 0

Прогноз на матч Эрик Меркадо (США) – Джустиче Торрес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го августа 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Эрик Меркадо (США) — Джустиче Торрес (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эрик Меркадо (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эрик Меркадо (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эрик Меркадо (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эрик Меркадо (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эрик Меркадо (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Джустиче Торрес (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джустиче Торрес (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джустиче Торрес (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джустиче Торрес (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джустиче Торрес (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Эрик Меркадо (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эрик Меркадо (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эрик Меркадо (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эрик Меркадо (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эрик Меркадо (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эрик Меркадо (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Джустиче Торрес (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джустиче Торрес (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джустиче Торрес (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джустиче Торрес (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эрик Меркадо (США) – Джустиче Торрес (США) 14.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Эрик Меркадо (США) и Джустиче Торрес (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эрик Меркадо (США) и Джустиче Торрес (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Эрик Меркадо (США) и Джустиче Торрес (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эрик Меркадо (США) и Джустиче Торрес (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эрик Меркадо (США) и Джустиче Торрес (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эрик Меркадо (США) легко справится с таким соперником, как Джустиче Торрес (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Эрик Меркадо (США) в данный момент сильнее, нежели Джустиче Торрес (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Эрик Меркадо (США)

Эрик Меркадо (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Эрик Меркадо (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Эрик Меркадо (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Эрик Меркадо (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Эрик Меркадо (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Джустиче Торрес (США)

Последний раз Джустиче Торрес (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Джустиче Торрес (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Джустиче Торрес (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Джустиче Торрес (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Джустиче Торрес (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Джустиче Торрес (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Эрик Меркадо (США) — Джустиче Торрес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го августа 2022 года

В этом поединке Эрик Меркадо (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джустиче Торрес (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эрик Меркадо (США) и Джустиче Торрес (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эрик Меркадо (США) выиграет бой.

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