Прогноз на бой Аарон Гомес (США) — Карлос Хименес (США) 14.08.2022

«Аарон Гомес (США)» – «Карлос Хименес (США)». 14.08.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Аарон Гомес (США) — Карлос Хименес (США) на 14.08.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Аарон Гомес (США) и Карлос Хименес (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:30.

Сейчас Аарон Гомес (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14.08.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Карлос Хименес (США), так что вряд ли в 20:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аарон Гомес (США) — Карлос Хименес (США):

победа Аарон Гомес (США) – 0, ничья – 0, победа Карлос Хименес (США) – 0

Прогноз на матч Аарон Гомес (США) – Карлос Хименес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14.08.2022 :

Так как Аарон Гомес (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Карлос Хименес (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Аарон Гомес (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Аарон Гомес (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Аарон Гомес (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Аарон Гомес (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Аарон Гомес (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Аарон Гомес (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Карлос Хименес (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Карлос Хименес (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Карлос Хименес (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Карлос Хименес (США) должен быть в хорошей физической форме. Карлос Хименес (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Аарон Гомес (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Аарон Гомес (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Аарон Гомес (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Аарон Гомес (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Аарон Гомес (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Карлос Хименес (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Карлос Хименес (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Карлос Хименес (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Карлос Хименес (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Карлос Хименес (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Карлос Хименес (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Карлос Хименес (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Аарон Гомес (США) – Карлос Хименес (США) 14.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Аарон Гомес (США) и Карлос Хименес (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Аарон Гомес (США) и Карлос Хименес (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Аарон Гомес (США) и Карлос Хименес (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Аарон Гомес (США) и Карлос Хименес (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аарон Гомес (США) сейчас находится на пике формы, так что Карлос Хименес (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Аарон Гомес (США).

Спортивные прогнозисты считают, что Аарон Гомес (США) в данный момент сильнее, нежели Карлос Хименес (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Аарон Гомес (США)

Хотя Аарон Гомес (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Аарон Гомес (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Аарон Гомес (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Аарон Гомес (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Аарон Гомес (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Карлос Хименес (США)

Карлос Хименес (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Карлос Хименес (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Карлос Хименес (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Карлос Хименес (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Карлос Хименес (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Аарон Гомес (США) — Карлос Хименес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14.08.2022

Никто не сомневается, что Аарон Гомес (США) намного сильнее, чем Карлос Хименес (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Аарон Гомес (США) и Карлос Хименес (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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