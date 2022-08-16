Прогноз Баррьентос/Рейес-Варела — Гальдос/Циципас (16.08.2022), ставки и коэффициенты

Баррьентос/Рейес-Варела — Гальдос/Циципас. Прогноз, ставки на матч (16.08.22)

16 августа в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Баррьентос/Рейес-Варела , а противостоять в этом поединке будет Гальдос/Циципас.



Судья теннисного матча Баррьентос/Рейес-Варела — Гальдос/Циципас должен дать знак о старте игры в 18:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Баррьентос/Рейес-Варела имеет четыре победы, то Гальдос/Циципас может похвастаться лишь двумя победами.



Баррьентос/Рейес-Варела — Гальдос/Циципас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 16 августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Баррьентос/Рейес-Варела имеет на своем счету три победы, Гальдос/Циципас может похвастаться четырьмя.

Баррьентос/Рейес-Варела

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Баррьентос/Рейес-Варела находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Баррьентос/Рейес-Варела является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Баррьентос/Рейес-Варела умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Баррьентос/Рейес-Варела обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Баррьентос/Рейес-Варела может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гальдос/Циципас

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Гальдос/Циципас имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Гальдос/Циципас демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Гальдос/Циципас не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Гальдос/Циципас не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Баррьентос/Рейес-Варела — Гальдос/Циципас

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Баррьентос/Рейес-Варела — Гальдос/Циципас (16 августа), ставки и коэффициенты

Баррьентос/Рейес-Варела

Несмотря на внушительный возраст, Баррьентос/Рейес-Варела демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Баррьентос/Рейес-Варела гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Баррьентос/Рейес-Варела обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Баррьентос/Рейес-Варела снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Баррьентос/Рейес-Варела может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гальдос/Циципас

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Гальдос/Циципас хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Гальдос/Циципас никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Гальдос/Циципас сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Гальдос/Циципас всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Баррьентос/Рейес-Варела — Гальдос/Циципас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Баррьентос/Рейес-Варела — Гальдос/Циципас: андердог способен удивить фаворита

Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Баррьентос/Рейес-Варела имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гальдос/Циципас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Баррьентос/Рейес-Варела. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гальдос/Циципас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Баррьентос/Рейес-Варела довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гальдос/Циципас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Баррьентос/Рейес-Варела.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баррьентос/Рейес-Варела — Гальдос/Циципас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Баррьентос/Рейес-Варела и Гальдос/Циципас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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