Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.08.22)

Прогноз Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден (17-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден 17-го августа

17-го августа в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Диего Фернандес Флорес , а противостоять в этом поединке будет Луис Боуден.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 17-го августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Диего Фернандес Флорес, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Диего Фернандес Флорес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Луис Боуден. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Диего Фернандес Флорес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Диего Фернандес Флорес

Так как Диего Фернандес Флорес выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Диего Фернандес Флорес снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Диего Фернандес Флорес, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Диего Фернандес Флорес чем-то удивить, пока не ясно.



Луис Боуден

На этом турнире Луис Боуден выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Луис Боуден снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Луис Боуден чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Луис Боуден уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Луис Боуден зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Диего Фернандес Флорес и Луис Боуден. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.08.22)

Диего Фернандес Флорес

В этом сезоне Диего Фернандес Флорес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Диего Фернандес Флорес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Диего Фернандес Флорес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Диего Фернандес Флорес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Диего Фернандес Флорес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Луис Боуден

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Луис Боуден хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Луис Боуден никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Луис Боуден сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Луис Боуден всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Диего Фернандес Флорес и Луис Боуден. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Диего Фернандес Флорес и Луис Боуден которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Диего Фернандес Флорес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Луис Боуден хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Диего Фернандес Флорес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Луис Боуден умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Диего Фернандес Флорес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Луис Боуден вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Диего Фернандес Флорес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диего Фернандес Флорес — Луис Боуден. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Диего Фернандес Флорес и Луис Боуден букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Диего Фернандес Флорес и Луис Боуден проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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