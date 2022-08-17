Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.08.22)

Прогноз Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) (17 августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) 17.08.2022

17.08.2022 в 10:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) – Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY), запланированный на 17.08.2022. Баскетболисты появятся на площадке в 10:25 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) состоится 17.08.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 10:25 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Шарлотт Хорнетс (Lalkoff)

К данному поединку баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY)

Прогресс баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

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Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY), несмотря на то, что он должен пройти только 17.08.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 10:25 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.08.22)

Шарлотт Хорнетс (Lalkoff)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY)

Два года назад баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) пройдет 17.08.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 10:25 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) — Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Шарлотт Хорнетс (Lalkoff) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (MOODY) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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