Прогноз Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос (18-го августа), ставки и коэффициенты

Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.08.22)

18.08.2022 в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эбигейл Ренчели , а противостоять в этом поединке будет Ана Паула Неффа Де Лос Риос.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос можно будет вплоть до 18:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 18.08.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Эбигейл Ренчели и Ана Паула Неффа Де Лос Риос еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос:

Теннисный поединок Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос запланирован организаторами турнира на 18.08.2022, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Эбигейл Ренчели и Ана Паула Неффа Де Лос Риос встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Эбигейл Ренчели имеет три победы при одном поражении.

Эбигейл Ренчели

Этот турнир Эбигейл Ренчели проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Эбигейл Ренчели может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Эбигейл Ренчели однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Эбигейл Ренчели имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Эбигейл Ренчели левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Эбигейл Ренчели хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ана Паула Неффа Де Лос Риос

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ана Паула Неффа Де Лос Риосв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ана Паула Неффа Де Лос Риос играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ана Паула Неффа Де Лос Риос держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ана Паула Неффа Де Лос Риос демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ана Паула Неффа Де Лос Риос находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос

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Прогноз и ставка на матч Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос 18.08.2022

Эбигейл Ренчели

На данном турнире Эбигейл Ренчели выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Эбигейл Ренчели выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Эбигейл Ренчели допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Эбигейл Ренчели особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Эбигейл Ренчели, это умение играть на травяных кортах.

Ана Паула Неффа Де Лос Риос

Этот сезон Ана Паула Неффа Де Лос Риос проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ана Паула Неффа Де Лос Риос снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ана Паула Неффа Де Лос Риос слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ана Паула Неффа Де Лос Риос допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Эбигейл Ренчели и Ана Паула Неффа Де Лос Риос, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Эбигейл Ренчели и Ана Паула Неффа Де Лос Риос играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Эбигейл Ренчели, и Ана Паула Неффа Де Лос Риос неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эбигейл Ренчели имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эбигейл Ренчели и Ана Паула Неффа Де Лос Риос отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ана Паула Неффа Де Лос Риос в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эбигейл Ренчели превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ана Паула Неффа Де Лос Риос сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эбигейл Ренчели гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эбигейл Ренчели — Ана Паула Неффа Де Лос Риос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Эбигейл Ренчели и Ана Паула Неффа Де Лос Риос букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Эбигейл Ренчели и Ана Паула Неффа Де Лос Риос проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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