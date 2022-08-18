Прогноз на бой Андраник Григорян (Арм) — Евгений Смелов (Рос) 19 августа

«Андраник Григорян (Арм)» – «Евгений Смелов (Рос)». 19.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Андраник Григорян (Арм) проведет 19 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Евгений Смелов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 17:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 19 августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Андраник Григорян (Арм) — Евгений Смелов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 17:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андраник Григорян (Арм) — Евгений Смелов (Рос):

победа Андраник Григорян (Арм) – 1.03, ничья – 25, победа Евгений Смелов (Рос) – 16

Прогноз на матч Андраник Григорян (Арм) – Евгений Смелов (Рос) Бои, титульный бой, 19 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Андраник Григорян (Арм) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.03. А котировка на то, что Евгений Смелов (Рос) будет сильнее повысилась до 16.

История личных встреч

На профессиональном ринге Андраник Григорян (Арм) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Андраник Григорян (Арм) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Андраник Григорян (Арм) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Андраник Григорян (Арм) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Андраник Григорян (Арм) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Евгений Смелов (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Евгений Смелов (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Евгений Смелов (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Евгений Смелов (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Евгений Смелов (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Андраник Григорян (Арм) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Андраник Григорян (Арм) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Андраник Григорян (Арм) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Андраник Григорян (Арм) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Андраник Григорян (Арм) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Евгений Смелов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Евгений Смелов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Евгений Смелов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Евгений Смелов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Евгений Смелов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Евгений Смелов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Андраник Григорян (Арм) – Евгений Смелов (Рос) 19.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Андраник Григорян (Арм) и Евгений Смелов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Андраник Григорян (Арм) и Евгений Смелов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Андраник Григорян (Арм) и Евгений Смелов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Андраник Григорян (Арм) — Евгений Смелов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Евгений Смелов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Андраник Григорян (Арм)

Как бы Андраник Григорян (Арм) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Андраник Григорян (Арм) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Андраник Григорян (Арм) дрался на ринге только с представителями своей страны. Андраник Григорян (Арм) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Андраник Григорян (Арм) совершенно не работает над собственной защитой.

Евгений Смелов (Рос)

На данный момент Евгений Смелов (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Евгений Смелов (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Евгений Смелов (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Евгений Смелов (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Евгений Смелов (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Андраник Григорян (Арм) — Евгений Смелов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 19 августа

Никто не сомневается, что Андраник Григорян (Арм) намного сильнее, чем Евгений Смелов (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Андраник Григорян (Арм) и Евгений Смелов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Андраник Григорян (Арм) выиграет бой.

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