Прогноз на бой Линдолфо Дельгадо (Мек) — Омар Алехандро Агюлар (Мек) 21-го августа

«Линдолфо Дельгадо (Мек)» – «Омар Алехандро Агюлар (Мек)». 21.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Линдолфо Дельгадо (Мек) проведет 21.08.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Омар Алехандро Агюлар (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Линдолфо Дельгадо (Мек) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21.08.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Омар Алехандро Агюлар (Мек), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Линдолфо Дельгадо (Мек) — Омар Алехандро Агюлар (Мек):

победа Линдолфо Дельгадо (Мек) – 0, ничья – 0, победа Омар Алехандро Агюлар (Мек) – 0

Прогноз на матч Линдолфо Дельгадо (Мек) – Омар Алехандро Агюлар (Мек) Бои, титульный бой, 21.08.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Линдолфо Дельгадо (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Омар Алехандро Агюлар (Мек) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Линдолфо Дельгадо (Мек) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Линдолфо Дельгадо (Мек) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Линдолфо Дельгадо (Мек) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Линдолфо Дельгадо (Мек) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Линдолфо Дельгадо (Мек) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Омар Алехандро Агюлар (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Омар Алехандро Агюлар (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Омар Алехандро Агюлар (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Омар Алехандро Агюлар (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Омар Алехандро Агюлар (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Линдолфо Дельгадо (Мек) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Линдолфо Дельгадо (Мек) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Линдолфо Дельгадо (Мек) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Линдолфо Дельгадо (Мек) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Линдолфо Дельгадо (Мек) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Линдолфо Дельгадо (Мек) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Омар Алехандро Агюлар (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Омар Алехандро Агюлар (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Омар Алехандро Агюлар (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Омар Алехандро Агюлар (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Омар Алехандро Агюлар (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Линдолфо Дельгадо (Мек) – Омар Алехандро Агюлар (Мек) 21.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Линдолфо Дельгадо (Мек) и Омар Алехандро Агюлар (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Линдолфо Дельгадо (Мек) и Омар Алехандро Агюлар (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Линдолфо Дельгадо (Мек) и Омар Алехандро Агюлар (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Линдолфо Дельгадо (Мек) и Омар Алехандро Агюлар (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Линдолфо Дельгадо (Мек) и Омар Алехандро Агюлар (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Линдолфо Дельгадо (Мек) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Линдолфо Дельгадо (Мек) и Омар Алехандро Агюлар (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Омар Алехандро Агюлар (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Линдолфо Дельгадо (Мек)

Линдолфо Дельгадо (Мек) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Линдолфо Дельгадо (Мек) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Линдолфо Дельгадо (Мек) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Линдолфо Дельгадо (Мек) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Линдолфо Дельгадо (Мек) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Омар Алехандро Агюлар (Мек)

В своей карьере Омар Алехандро Агюлар (Мек) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Омар Алехандро Агюлар (Мек) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Омар Алехандро Агюлар (Мек) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Омар Алехандро Агюлар (Мек) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Линдолфо Дельгадо (Мек) — Омар Алехандро Агюлар (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.08.2022

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Линдолфо Дельгадо (Мек) — Омар Алехандро Агюлар (Мек) собираются ставить на то, что сильнее будет Линдолфо Дельгадо (Мек), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Линдолфо Дельгадо (Мек) легко справится с таким соперником, как Омар Алехандро Агюлар (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat1-584861-henan-tigers-sichuan-jets-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-kitay-19-08-22/

http://rockaluga.ru/cat4-762684-prognoz-lukoshutemaloni-semastoyber-19-08-2022-stavki-i-koefficienty/