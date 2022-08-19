Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс. Прогноз, ставки на матч(19.08.22)

Прогноз Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс (19-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс 19.08.2022

19.08.2022 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Михельсен/Уильямс , а противостоять в этом поединке будет Роджерс/Стеарнс.



В 21:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Михельсен/Уильямс и Роджерс/Стеарнс. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 19.08.2022, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19.08.2022 откроет его противостояние Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:00 по МСК, то есть до начала игры. Михельсен/Уильямс и Роджерс/Стеарнс отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Роджерс/Стеарнс может гордиться семью победами, а вот Михельсен/Уильямс имеет только пять выигранных встреч.

Михельсен/Уильямс

На данный момент Михельсен/Уильямс является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Михельсен/Уильямс однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Михельсен/Уильямс демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Михельсен/Уильямс хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Михельсен/Уильямс часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Роджерс/Стеарнс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Роджерс/Стеарнсв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Роджерс/Стеарнс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Роджерс/Стеарнс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Роджерс/Стеарнс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Роджерс/Стеарнс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Михельсен/Уильямс и Роджерс/Стеарнс впервые будут встречаться между собой. Если Михельсен/Уильямс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Роджерс/Стеарнс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Михельсен/Уильямс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Михельсен/Уильямс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс. Прогноз, ставки на матч(19.08.22)

Михельсен/Уильямс

В этом сезоне Михельсен/Уильямс демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Михельсен/Уильямс уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Михельсен/Уильямс любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Михельсен/Уильямс часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Михельсен/Уильямс умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Роджерс/Стеарнс

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Роджерс/Стеарнс хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Роджерс/Стеарнс никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Роджерс/Стеарнс сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Роджерс/Стеарнс всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Михельсен/Уильямс и Роджерс/Стеарнс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Михельсен/Уильямс и Роджерс/Стеарнс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Михельсен/Уильямс и Роджерс/Стеарнс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс: ставим на двойные ошибки

Михельсен/Уильямс и Роджерс/Стеарнс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Михельсен/Уильямс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Роджерс/Стеарнс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Михельсен/Уильямс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Роджерс/Стеарнс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Михельсен/Уильямс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Роджерс/Стеарнс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Михельсен/Уильямс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михельсен/Уильямс — Роджерс/Стеарнс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Михельсен/Уильямс и Роджерс/Стеарнс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Михельсен/Уильямс и Роджерс/Стеарнс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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