3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3. Прогноз, ставки на матч(21.08.22)

Прогноз 3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3 (21-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч 3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3 21 августа

21 августа в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер 3×3, в котором на своей площадке местный клуб 3БОЛ Омаха 3×3 примет соперника по национальному первенству Судува Мантинга Мариямполе 3х3.



Баскетболисты клубов 3БОЛ Омаха 3×3 и Судува Мантинга Мариямполе 3х3 в 18:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 21 августа. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК 3БОЛ Омаха 3×3 одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния 3БОЛ Омаха 3×3 также является лидером по количеству побед.



3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба 3БОЛ Омаха 3×3 намерены 21 августа поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Судува Мантинга Мариямполе 3х3. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 18:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

3БОЛ Омаха 3×3

Баскетбольный клуб 3БОЛ Омаха 3×3 в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб 3БОЛ Омаха 3×3 проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Судува Мантинга Мариямполе 3х3

На данный момент баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Судува Мантинга Мариямполе 3х3 мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Судува Мантинга Мариямполе 3х3 не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Челленджер 3×3, 3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3

На 21 августа в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать 3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 18:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб 3БОЛ Омаха 3×3 дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Судува Мантинга Мариямполе 3х3 удалось одержать победу у себя дома.



3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3. Прогноз, ставки на матч(21.08.22)

3БОЛ Омаха 3×3

В последние годы 3БОЛ Омаха 3×3 является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба 3БОЛ Омаха 3×3 еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Судува Мантинга Мариямполе 3х3

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Судува Мантинга Мариямполе 3х3 сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч 3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб 3БОЛ Омаха 3×3 после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21 августа сыграет матч против БК Судува Мантинга Мариямполе 3х3. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК 3БОЛ Омаха 3×3 также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб 3БОЛ Омаха 3×3 очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб 3БОЛ Омаха 3×3 очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Судува Мантинга Мариямполе 3х3 не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ 3БОЛ Омаха 3×3 — Судува Мантинга Мариямполе 3х3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба 3БОЛ Омаха 3×3 является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба 3БОЛ Омаха 3×3 проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба 3БОЛ Омаха 3×3 нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Судува Мантинга Мариямполе 3х3 хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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