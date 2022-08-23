Прогноз на бой Матия Босанчич (Срб) — Бека Тетруашвили (Гру) 24-го августа 2022 года

«Матия Босанчич (Срб)» – «Бека Тетруашвили (Гру)». 24.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 24 августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Матия Босанчич (Срб) — Бека Тетруашвили (Гру). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Матия Босанчич (Срб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Матия Босанчич (Срб) — Бека Тетруашвили (Гру) пройдет 24 августа, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Матия Босанчич (Срб) имеет две победы нокаутом, а Бека Тетруашвили (Гру) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матия Босанчич (Срб) — Бека Тетруашвили (Гру):

победа Матия Босанчич (Срб) – 0, ничья – 0, победа Бека Тетруашвили (Гру) – 0

Прогноз на матч Матия Босанчич (Срб) – Бека Тетруашвили (Гру) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 августа :

Букмекерские конторы на бой Матия Босанчич (Срб) — Бека Тетруашвили (Гру) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Матия Босанчич (Срб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Матия Босанчич (Срб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Матия Босанчич (Срб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Матия Босанчич (Срб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Матия Босанчич (Срб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Матия Босанчич (Срб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Бека Тетруашвили (Гру) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Бека Тетруашвили (Гру) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Бека Тетруашвили (Гру) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Бека Тетруашвили (Гру) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Бека Тетруашвили (Гру) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Матия Босанчич (Срб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Матия Босанчич (Срб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Матия Босанчич (Срб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Матия Босанчич (Срб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Матия Босанчич (Срб) валится с ног. К тому же, Матия Босанчич (Срб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Матия Босанчич (Срб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Бека Тетруашвили (Гру) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Бека Тетруашвили (Гру) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Бека Тетруашвили (Гру) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Бека Тетруашвили (Гру) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Бека Тетруашвили (Гру), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Матия Босанчич (Срб) – Бека Тетруашвили (Гру) 24.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Матия Босанчич (Срб) и Бека Тетруашвили (Гру) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Матия Босанчич (Срб) и Бека Тетруашвили (Гру). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Матия Босанчич (Срб) и Бека Тетруашвили (Гру). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Матия Босанчич (Срб) и Бека Тетруашвили (Гру) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Матия Босанчич (Срб) и Бека Тетруашвили (Гру) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Матия Босанчич (Срб) легко справится с таким соперником, как Бека Тетруашвили (Гру). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Матия Босанчич (Срб) — Бека Тетруашвили (Гру) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Бека Тетруашвили (Гру).

Матия Босанчич (Срб)

На самом деле Матия Босанчич (Срб) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Матия Босанчич (Срб) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Матия Босанчич (Срб) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Матия Босанчич (Срб) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Матия Босанчич (Срб) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Бека Тетруашвили (Гру)

Уже несколько лет Бека Тетруашвили (Гру) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Бека Тетруашвили (Гру) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Бека Тетруашвили (Гру) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Матия Босанчич (Срб) — Бека Тетруашвили (Гру). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 августа

В настоящее время Матия Босанчич (Срб) и Бека Тетруашвили (Гру) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Матия Босанчич (Срб) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Матия Босанчич (Срб) и Бека Тетруашвили (Гру), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Матия Босанчич (Срб) выиграет бой.

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