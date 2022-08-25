Прогноз на бой Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Саввас Майкл (Кип) 27.08.2022

«Родтанг Джитмуангнон (Таи)» – «Саввас Майкл (Кип)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Родтанг Джитмуангнон (Таи) проведет 27-го августа 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Саввас Майкл (Кип). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 27-го августа 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Саввас Майкл (Кип). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Саввас Майкл (Кип):

победа Родтанг Джитмуангнон (Таи) – 0, ничья – 0, победа Саввас Майкл (Кип) – 0

Прогноз на матч Родтанг Джитмуангнон (Таи) – Саввас Майкл (Кип) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го августа 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Саввас Майкл (Кип) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Родтанг Джитмуангнон (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Родтанг Джитмуангнон (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Родтанг Джитмуангнон (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Родтанг Джитмуангнон (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Родтанг Джитмуангнон (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Саввас Майкл (Кип) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Саввас Майкл (Кип) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Саввас Майкл (Кип) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Саввас Майкл (Кип) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Саввас Майкл (Кип) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Родтанг Джитмуангнон (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Родтанг Джитмуангнон (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Родтанг Джитмуангнон (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Родтанг Джитмуангнон (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Родтанг Джитмуангнон (Таи) валится с ног. К тому же, Родтанг Джитмуангнон (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Родтанг Джитмуангнон (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Саввас Майкл (Кип) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Саввас Майкл (Кип) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Саввас Майкл (Кип) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Саввас Майкл (Кип) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Саввас Майкл (Кип) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Саввас Майкл (Кип) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Саввас Майкл (Кип) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Родтанг Джитмуангнон (Таи) – Саввас Майкл (Кип) 27.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Родтанг Джитмуангнон (Таи) и Саввас Майкл (Кип), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Родтанг Джитмуангнон (Таи) и Саввас Майкл (Кип) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Родтанг Джитмуангнон (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Саввас Майкл (Кип) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Родтанг Джитмуангнон (Таи) и Саввас Майкл (Кип), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Родтанг Джитмуангнон (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Саввас Майкл (Кип) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Саввас Майкл (Кип) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Родтанг Джитмуангнон (Таи)

Несмотря на то, что Родтанг Джитмуангнон (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Родтанг Джитмуангнон (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Родтанг Джитмуангнон (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Родтанг Джитмуангнон (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Саввас Майкл (Кип)

На данный момент Саввас Майкл (Кип) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Саввас Майкл (Кип) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Саввас Майкл (Кип) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Саввас Майкл (Кип) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Саввас Майкл (Кип) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Саввас Майкл (Кип). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го августа 2022 года

Вряд ли Родтанг Джитмуангнон (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Саввас Майкл (Кип), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Родтанг Джитмуангнон (Таи) — Саввас Майкл (Кип) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Родтанг Джитмуангнон (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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