Прогноз на бой Магомедрасул Гасанов (Рос) — Артем Фролов (Рос) 27-го августа

«Магомедрасул Гасанов (Рос)» – «Артем Фролов (Рос)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27.08.2022 должен состояться бой Магомедрасул Гасанов (Рос) — Артем Фролов (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Магомедрасул Гасанов (Рос) и Артем Фролов (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 27.08.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Магомедрасул Гасанов (Рос) — Артем Фролов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 17:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магомедрасул Гасанов (Рос) — Артем Фролов (Рос):

победа Магомедрасул Гасанов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Артем Фролов (Рос) – 0

Прогноз на матч Магомедрасул Гасанов (Рос) – Артем Фролов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27.08.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Магомедрасул Гасанов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Артем Фролов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Магомедрасул Гасанов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Магомедрасул Гасанов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Магомедрасул Гасанов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Магомедрасул Гасанов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Магомедрасул Гасанов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Артем Фролов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Артем Фролов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Артем Фролов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Артем Фролов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Артем Фролов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Магомедрасул Гасанов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Магомедрасул Гасанов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Магомедрасул Гасанов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Магомедрасул Гасанов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Магомедрасул Гасанов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Артем Фролов (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Артем Фролов (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Артем Фролов (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Артем Фролов (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Артем Фролов (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Магомедрасул Гасанов (Рос) – Артем Фролов (Рос) 27.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Магомедрасул Гасанов (Рос) и Артем Фролов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Магомедрасул Гасанов (Рос) и Артем Фролов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Магомедрасул Гасанов (Рос) и Артем Фролов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Магомедрасул Гасанов (Рос) и Артем Фролов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Магомедрасул Гасанов (Рос) и Артем Фролов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Магомедрасул Гасанов (Рос) и Артем Фролов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Магомедрасул Гасанов (Рос) и Артем Фролов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Артем Фролов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Магомедрасул Гасанов (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Магомедрасул Гасанов (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Магомедрасул Гасанов (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Магомедрасул Гасанов (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Магомедрасул Гасанов (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Артем Фролов (Рос)

Сейчас Артем Фролов (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Артем Фролов (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Артем Фролов (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Артем Фролов (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Артем Фролов (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Магомедрасул Гасанов (Рос) — Артем Фролов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27.08.2022

Так как Магомедрасул Гасанов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Артем Фролов (Рос).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Магомедрасул Гасанов (Рос) и Артем Фролов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Магомедрасул Гасанов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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