Прогноз на бой Павел Бирнат (Пол) — Карол Золовски (Пол) 27 августа

«Павел Бирнат (Пол)» – «Карол Золовски (Пол)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 27-го августа состоится интересный поединок Павел Бирнат (Пол) — Карол Золовски (Пол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Павел Бирнат (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 27-го августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Карол Золовски (Пол), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Павел Бирнат (Пол) — Карол Золовски (Пол):

победа Павел Бирнат (Пол) – 0, ничья – 0, победа Карол Золовски (Пол) – 0

Прогноз на матч Павел Бирнат (Пол) – Карол Золовски (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Павел Бирнат (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Карол Золовски (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Павел Бирнат (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Павел Бирнат (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Павел Бирнат (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Павел Бирнат (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Павел Бирнат (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Карол Золовски (Пол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Карол Золовски (Пол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Карол Золовски (Пол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Карол Золовски (Пол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Карол Золовски (Пол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Павел Бирнат (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Павел Бирнат (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Павел Бирнат (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Павел Бирнат (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Павел Бирнат (Пол) валится с ног. К тому же, Павел Бирнат (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Павел Бирнат (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Карол Золовски (Пол) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Карол Золовски (Пол) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Карол Золовски (Пол) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Карол Золовски (Пол) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Павел Бирнат (Пол) – Карол Золовски (Пол) 27.08.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Павел Бирнат (Пол) и Карол Золовски (Пол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Павел Бирнат (Пол) и Карол Золовски (Пол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Павел Бирнат (Пол) и Карол Золовски (Пол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Павел Бирнат (Пол) и Карол Золовски (Пол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Павел Бирнат (Пол) и Карол Золовски (Пол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Павел Бирнат (Пол) и Карол Золовски (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Павел Бирнат (Пол) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Павел Бирнат (Пол) — Карол Золовски (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Карол Золовски (Пол).

Павел Бирнат (Пол)

Павел Бирнат (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Павел Бирнат (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Павел Бирнат (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Павел Бирнат (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Павел Бирнат (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Карол Золовски (Пол)

Уже несколько лет Карол Золовски (Пол) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Карол Золовски (Пол) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Карол Золовски (Пол) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Павел Бирнат (Пол) — Карол Золовски (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го августа

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Павел Бирнат (Пол) — Карол Золовски (Пол) собираются ставить на то, что сильнее будет Павел Бирнат (Пол), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Павел Бирнат (Пол) и Карол Золовски (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Павел Бирнат (Пол) выиграет с помощью нокаута.

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