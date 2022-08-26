Прогноз на бой Абдул-Рахман Темиров (Рос) — Алексей Полпудников (Рос) 27-го августа 2022 года

«Абдул-Рахман Темиров (Рос)» – «Алексей Полпудников (Рос)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27-го августа должен состояться бой Абдул-Рахман Темиров (Рос) — Алексей Полпудников (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Абдул-Рахман Темиров (Рос) и Алексей Полпудников (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 27-го августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Абдул-Рахман Темиров (Рос) — Алексей Полпудников (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 21:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул-Рахман Темиров (Рос) — Алексей Полпудников (Рос):

победа Абдул-Рахман Темиров (Рос) – 0, ничья – 0, победа Алексей Полпудников (Рос) – 0

Прогноз на матч Абдул-Рахман Темиров (Рос) – Алексей Полпудников (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Абдул-Рахман Темиров (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Алексей Полпудников (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Абдул-Рахман Темиров (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Абдул-Рахман Темиров (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Абдул-Рахман Темиров (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Абдул-Рахман Темиров (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Абдул-Рахман Темиров (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Абдул-Рахман Темиров (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Абдул-Рахман Темиров (Рос) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Алексей Полпудников (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Алексей Полпудников (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Алексей Полпудников (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Алексей Полпудников (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Алексей Полпудников (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Абдул-Рахман Темиров (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Абдул-Рахман Темиров (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Абдул-Рахман Темиров (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Абдул-Рахман Темиров (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Алексей Полпудников (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Алексей Полпудников (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Алексей Полпудников (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Алексей Полпудников (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Алексей Полпудников (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Абдул-Рахман Темиров (Рос) – Алексей Полпудников (Рос) 27.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Абдул-Рахман Темиров (Рос) и Алексей Полпудников (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Абдул-Рахман Темиров (Рос) и Алексей Полпудников (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Абдул-Рахман Темиров (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Алексей Полпудников (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Абдул-Рахман Темиров (Рос) и Алексей Полпудников (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Абдул-Рахман Темиров (Рос) выиграет бой.

Титульный бой Абдул-Рахман Темиров (Рос) — Алексей Полпудников (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Алексей Полпудников (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Абдул-Рахман Темиров (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Абдул-Рахман Темиров (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Абдул-Рахман Темиров (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Абдул-Рахман Темиров (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Абдул-Рахман Темиров (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Алексей Полпудников (Рос)

В своей карьере Алексей Полпудников (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Алексей Полпудников (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Алексей Полпудников (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Алексей Полпудников (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Абдул-Рахман Темиров (Рос) — Алексей Полпудников (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го августа

На титульный бой Абдул-Рахман Темиров (Рос) — Алексей Полпудников (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Абдул-Рахман Темиров (Рос) — Алексей Полпудников (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Алексей Полпудников (Рос) выиграет нокаутом.

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