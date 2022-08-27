Самуэль Мартинес Арджона — Николас Торреальба: снова ждем результативной игры

Прогноз Самуэль Мартинес Арджона — Николас Торреальба (28-го августа), ставки и коэффициенты

Самуэль Мартинес Арджона — Николас Торреальба (28.08.2022), ставки и коэффициенты

28.08.2022 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Самуэль Мартинес Арджона , а противостоять в этом поединке будет Николас Торреальба.



Так как Самуэль Мартинес Арджона в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Николас Торреальба, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 28.08.2022. Но, доказать обратное Самуэль Мартинес Арджона все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Самуэль Мартинес Арджона — Николас Торреальба. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 28.08.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Самуэль Мартинес Арджона — Николас Торреальба вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 14:00 по МСК.

Самуэль Мартинес Арджона

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Самуэль Мартинес Арджона находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Самуэль Мартинес Арджона является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Самуэль Мартинес Арджона умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Самуэль Мартинес Арджона обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Самуэль Мартинес Арджона может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Николас Торреальба

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Николас Торреальба в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Николас Торреальба уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Николас Торреальба уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Николас Торреальба обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба впервые будут встречаться между собой. Если Самуэль Мартинес Арджона уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Николас Торреальба пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Самуэль Мартинес Арджона демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Самуэль Мартинес Арджона – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Самуэль Мартинес Арджона — Николас Торреальба 28.08.2022

Самуэль Мартинес Арджона

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Самуэль Мартинес Арджона проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Самуэль Мартинес Арджона в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Самуэль Мартинес Арджона больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Самуэль Мартинес Арджона уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Николас Торреальба

Выступать в зале Николас Торреальба не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Николас Торреальба старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Николас Торреальба принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Николас Торреальба демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Николас Торреальба даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Николас Торреальба хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Самуэль Мартинес Арджона — Николас Торреальба Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Самуэль Мартинес Арджона — Николас Торреальба: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Самуэль Мартинес Арджона сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Николас Торреальба имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Самуэль Мартинес Арджона – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Самуэль Мартинес Арджона — Николас Торреальба. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Самуэль Мартинес Арджона и Николас Торреальба проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-567310-segodnya-match-dmitriy-klimin-denis-davydov-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-28-08-22/