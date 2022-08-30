Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер: порядок побьёт класс

Прогноз Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер (31-го августа), ставки и коэффициенты

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер (31-го августа), ставки и коэффициенты

31-го августа в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде , а противостоять в этом поединке будет Ева Веддер.



Судья теннисного матча Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 31-го августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Ева Веддер более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде имеет четыре победы, то Ева Веддер может похвастаться лишь двумя победами.



Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 31-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ева Веддер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде

В этом сезоне Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ева Веддер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ева Веддер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ева Веддер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ева Веддер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ева Веддер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ева Веддер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер

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Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер (31-го августа), ставки и коэффициенты

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ева Веддер

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ева Веддер хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ева Веддер никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ева Веддер сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ева Веддер всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Ева Веддер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Ева Веддер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Ева Веддер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Ева Веддер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ева Веддер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ева Веддер проводит второй или третий матч. А вот Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде — Ева Веддер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Ева Веддер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Луиса Мауер Ауф Дер Хеиде и Ева Веддер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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