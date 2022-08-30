Прогноз Годсик/Куинн — Басилашвили/Хах Вердуго (31-го августа), ставки и коэффициенты

Годсик/Куинн — Басилашвили/Хах Вердуго. Прогноз, ставки на матч. Открытый чемпионат США (31.08.22)

31 августа в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Годсик/Куинн , а противостоять в этом поединке будет Басилашвили/Хах Вердуго.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 31 августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Годсик/Куинн — Басилашвили/Хах Вердуго. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Годсик/Куинн, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Годсик/Куинн — Басилашвили/Хах Вердуго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 31 августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Годсик/Куинн и Басилашвили/Хах Вердуго. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Годсик/Куинн имеет на своем счету три победы, Басилашвили/Хах Вердуго может похвастаться четырьмя.

Годсик/Куинн

Так как Годсик/Куинн выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Годсик/Куинн снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Годсик/Куинн, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Годсик/Куинн чем-то удивить, пока не ясно.



Басилашвили/Хах Вердуго

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Басилашвили/Хах Вердуго на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Басилашвили/Хах Вердуго демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Басилашвили/Хах Вердуго имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Басилашвили/Хах Вердуго намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Басилашвили/Хах Вердуго не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Басилашвили/Хах Вердуго будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Басилашвили/Хах Вердуго и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Басилашвили/Хах Вердуго умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Годсик/Куинн» — «Басилашвили/Хах Вердуго»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Годсик/Куинн и Басилашвили/Хах Вердуго. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Годсик/Куинн и Басилашвили/Хах Вердуго продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Годсик/Куинн — Басилашвили/Хах Вердуго. Прогноз, ставки на матч(31.08.22)

Годсик/Куинн

Несмотря на внушительный возраст, Годсик/Куинн демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Годсик/Куинн гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Годсик/Куинн обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Годсик/Куинн снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Годсик/Куинн может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Басилашвили/Хах Вердуго

На этом турнире Басилашвили/Хах Вердуго играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Басилашвили/Хах Вердуго какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Басилашвили/Хах Вердуго уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Басилашвили/Хах Вердуго много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Басилашвили/Хах Вердуго сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Басилашвили/Хах Вердуго не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Годсик/Куинн — Басилашвили/Хах Вердуго Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Годсик/Куинн и Басилашвили/Хах Вердуго аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Годсик/Куинн и Басилашвили/Хах Вердуго обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Годсик/Куинн и Басилашвили/Хах Вердуго постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Годсик/Куинн — Басилашвили/Хах Вердуго: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Годсик/Куинн и Басилашвили/Хах Вердуго, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Годсик/Куинн сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Басилашвили/Хах Вердуго имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Годсик/Куинн – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Годсик/Куинн и Басилашвили/Хах Вердуго на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Годсик/Куинн — Басилашвили/Хах Вердуго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Годсик/Куинн и Басилашвили/Хах Вердуго сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Годсик/Куинн, и Басилашвили/Хах Вердуго будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-589875-syudad-ii-italiano-prognoz-professionala-na-voleybol-31-08-22/