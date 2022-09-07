Прогноз на бой Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Сагындык Тогамбай (Каз) 07-го сентября 2022 года

«Муслим Гаджимагомедов (Рос)» – «Сагындык Тогамбай (Каз)». 07.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Муслим Гаджимагомедов (Рос) проведет 07.09.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сагындык Тогамбай (Каз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 14:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 14:00 по московскому времени Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Сагындык Тогамбай (Каз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07.09.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Сагындык Тогамбай (Каз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Муслим Гаджимагомедов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Сагындык Тогамбай (Каз):

победа Муслим Гаджимагомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Сагындык Тогамбай (Каз) – 0

Прогноз на матч Муслим Гаджимагомедов (Рос) – Сагындык Тогамбай (Каз) Бои, титульный бой, 07.09.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Муслим Гаджимагомедов (Рос) не очень выгодно, а вот Сагындык Тогамбай (Каз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Муслим Гаджимагомедов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Муслим Гаджимагомедов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Муслим Гаджимагомедов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Муслим Гаджимагомедов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Муслим Гаджимагомедов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Муслим Гаджимагомедов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Муслим Гаджимагомедов (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Сагындык Тогамбай (Каз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сагындык Тогамбай (Каз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сагындык Тогамбай (Каз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сагындык Тогамбай (Каз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сагындык Тогамбай (Каз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Муслим Гаджимагомедов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Муслим Гаджимагомедов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Муслим Гаджимагомедов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Муслим Гаджимагомедов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Муслим Гаджимагомедов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Сагындык Тогамбай (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сагындык Тогамбай (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сагындык Тогамбай (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сагындык Тогамбай (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сагындык Тогамбай (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сагындык Тогамбай (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сагындык Тогамбай (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Муслим Гаджимагомедов (Рос) – Сагындык Тогамбай (Каз) 07.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Сагындык Тогамбай (Каз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Сагындык Тогамбай (Каз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Сагындык Тогамбай (Каз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Муслим Гаджимагомедов (Рос) и Сагындык Тогамбай (Каз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Сагындык Тогамбай (Каз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Муслим Гаджимагомедов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Сагындык Тогамбай (Каз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сагындык Тогамбай (Каз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Муслим Гаджимагомедов (Рос)

Муслим Гаджимагомедов (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Муслим Гаджимагомедов (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Муслим Гаджимагомедов (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Муслим Гаджимагомедов (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Муслим Гаджимагомедов (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Сагындык Тогамбай (Каз)

На сегодняшний день Сагындык Тогамбай (Каз) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Сагындык Тогамбай (Каз) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Сагындык Тогамбай (Каз) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Сагындык Тогамбай (Каз) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Муслим Гаджимагомедов (Рос) — Сагындык Тогамбай (Каз). Прогноз и ставки на матч. Бои 07.09.2022

Вряд ли Муслим Гаджимагомедов (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Сагындык Тогамбай (Каз), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Муслим Гаджимагомедов (Рос) будет намного сильнее, чем Сагындык Тогамбай (Каз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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