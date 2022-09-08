Прогноз на бой Эдуардо Баррос (Аго) — Беки Нгкобо (ЮАР) 08 сентября

«Эдуардо Баррос (Аго)» – «Беки Нгкобо (ЮАР)». 08.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эдуардо Баррос (Аго) проведет 08 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Беки Нгкобо (ЮАР). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 20:00 по московскому времени Эдуардо Баррос (Аго) и Беки Нгкобо (ЮАР) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эдуардо Баррос (Аго) и Беки Нгкобо (ЮАР) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эдуардо Баррос (Аго).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдуардо Баррос (Аго) — Беки Нгкобо (ЮАР):

победа Эдуардо Баррос (Аго) – 0, ничья – 0, победа Беки Нгкобо (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Эдуардо Баррос (Аго) – Беки Нгкобо (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Эдуардо Баррос (Аго) станет победителем боя. Если выиграет Беки Нгкобо (ЮАР), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эдуардо Баррос (Аго) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эдуардо Баррос (Аго) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эдуардо Баррос (Аго) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эдуардо Баррос (Аго) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эдуардо Баррос (Аго) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Беки Нгкобо (ЮАР) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Беки Нгкобо (ЮАР) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Беки Нгкобо (ЮАР) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Беки Нгкобо (ЮАР) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Беки Нгкобо (ЮАР) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Эдуардо Баррос (Аго) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Эдуардо Баррос (Аго) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Эдуардо Баррос (Аго) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Эдуардо Баррос (Аго) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Беки Нгкобо (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Беки Нгкобо (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Беки Нгкобо (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Беки Нгкобо (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Беки Нгкобо (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эдуардо Баррос (Аго) – Беки Нгкобо (ЮАР) 08.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эдуардо Баррос (Аго) и Беки Нгкобо (ЮАР), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эдуардо Баррос (Аго) и Беки Нгкобо (ЮАР). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эдуардо Баррос (Аго) и Беки Нгкобо (ЮАР) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эдуардо Баррос (Аго) и Беки Нгкобо (ЮАР) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эдуардо Баррос (Аго) будет намного сильнее, чем Беки Нгкобо (ЮАР), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Эдуардо Баррос (Аго) — Беки Нгкобо (ЮАР) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Беки Нгкобо (ЮАР), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эдуардо Баррос (Аго)

Как бы Эдуардо Баррос (Аго) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Эдуардо Баррос (Аго) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Эдуардо Баррос (Аго) дрался на ринге только с представителями своей страны. Эдуардо Баррос (Аго) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Эдуардо Баррос (Аго) совершенно не работает над собственной защитой.

Беки Нгкобо (ЮАР)

Никаких высот Беки Нгкобо (ЮАР) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Беки Нгкобо (ЮАР) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Беки Нгкобо (ЮАР) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Беки Нгкобо (ЮАР) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Эдуардо Баррос (Аго) — Беки Нгкобо (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 сентября

Так как Эдуардо Баррос (Аго) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Беки Нгкобо (ЮАР).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Эдуардо Баррос (Аго) — Беки Нгкобо (ЮАР) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эдуардо Баррос (Аго) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat0-800765-sviyi-yunayted-marsaskala-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-malty-07-09-22/

http://evolvegame.ru/cat2-592552-prognozy-i-stavki-na-match-ostende-kortreyk-sp%d1%91rs-07-09-22/