Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович (07 сентября), ставки и коэффициенты

Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович (07 сентября), ставки и коэффициенты

07 сентября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый чемпионат США, в котором на корт выйдут Долхайд/Сандерс , а противостоять в этом поединке будет Гарсия/Младенович.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 07 сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Долхайд/Сандерс и Гарсия/Младенович еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 07 сентября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 18:00 по Москве, пока не начался поединок. Долхайд/Сандерс и Гарсия/Младенович еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Долхайд/Сандерс

Этот турнир Долхайд/Сандерс проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Долхайд/Сандерс может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Долхайд/Сандерс однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Долхайд/Сандерс имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Долхайд/Сандерс левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Долхайд/Сандерс хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гарсия/Младенович

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гарсия/Младенович на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гарсия/Младенович демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гарсия/Младенович имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гарсия/Младенович намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гарсия/Младенович не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гарсия/Младенович будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гарсия/Младенович и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гарсия/Младенович умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович 07 сентября

Долхайд/Сандерс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Долхайд/Сандерс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Долхайд/Сандерс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Долхайд/Сандерс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Долхайд/Сандерс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Долхайд/Сандерс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Долхайд/Сандерс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Долхайд/Сандерс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гарсия/Младенович

Гарсия/Младенович лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гарсия/Младенович играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гарсия/Младенович начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гарсия/Младенович выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гарсия/Младенович сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Долхайд/Сандерс и Гарсия/Младенович начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Долхайд/Сандерс и Гарсия/Младенович показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Долхайд/Сандерс и Гарсия/Младенович провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Долхайд/Сандерс и Гарсия/Младенович действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Долхайд/Сандерс и Гарсия/Младенович из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гарсия/Младенович относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гарсия/Младенович проводит второй или третий матч. А вот Долхайд/Сандерс как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Долхайд/Сандерс, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Долхайд/Сандерс без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Долхайд/Сандерс вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Долхайд/Сандерс — Гарсия/Младенович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Долхайд/Сандерс и Гарсия/Младенович букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Долхайд/Сандерс и Гарсия/Младенович проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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