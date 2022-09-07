Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли. Прогноз, ставки на матч(08.09.22)

Прогноз Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли (08-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли 08 сентября

08 сентября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Виттория Вивиани , а противостоять в этом поединке будет Чиара Гирелли.



Теннисное противостояние Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 08 сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Мария Виттория Вивиани является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Мария Виттория Вивиани имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08 сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Чиара Гирелли. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мария Виттория Вивиани имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мария Виттория Вивиани

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мария Виттория Вивиани продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мария Виттория Вивиани в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мария Виттория Вивиани сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мария Виттория Вивиани немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Чиара Гирелли

Нынешняя форма, которую демонстрирует Чиара Гирелли еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Чиара Гирелли постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Чиара Гирелли пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Чиара Гирелли не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Чиара Гирелли не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли

Длительное время Мария Виттория Вивиани и Чиара Гирелли не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Мария Виттория Вивиани и Чиара Гирелли. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли. Прогноз, ставки на матч(08.09.22)

Мария Виттория Вивиани

Мария Виттория Вивиани не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Мария Виттория Вивиани любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Мария Виттория Вивиани умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Мария Виттория Вивиани не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Мария Виттория Вивиани умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Чиара Гирелли

На этом турнире Чиара Гирелли играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Чиара Гирелли какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Чиара Гирелли уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Чиара Гирелли много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Чиара Гирелли сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Чиара Гирелли не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мария Виттория Вивиани и Чиара Гирелли. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мария Виттория Вивиани и Чиара Гирелли встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мария Виттория Вивиани и Чиара Гирелли довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мария Виттория Вивиани и Чиара Гирелли подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мария Виттория Вивиани имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мария Виттория Вивиани и Чиара Гирелли отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Чиара Гирелли в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мария Виттория Вивиани превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Чиара Гирелли сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мария Виттория Вивиани гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Виттория Вивиани — Чиара Гирелли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мария Виттория Вивиани и Чиара Гирелли букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мария Виттория Вивиани и Чиара Гирелли проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-592969-prognoz-na-match-solt-leyk-biis-reno-eysis-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-08-09-22/