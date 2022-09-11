Прогноз на бой Дамиан Яниковски (Пол) — Том Бриз (Анг) 11-го сентября 2022 года

«Дамиан Яниковски (Пол)» – «Том Бриз (Анг)». 11.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11-го сентября состоится интересный поединок Дамиан Яниковски (Пол) — Том Бриз (Анг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 11-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дамиан Яниковски (Пол) — Том Бриз (Анг). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дамиан Яниковски (Пол) — Том Бриз (Анг):

победа Дамиан Яниковски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Том Бриз (Анг) – 0

Прогноз на матч Дамиан Яниковски (Пол) – Том Бриз (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Дамиан Яниковски (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Том Бриз (Анг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Дамиан Яниковски (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Дамиан Яниковски (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Дамиан Яниковски (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Дамиан Яниковски (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Дамиан Яниковски (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Том Бриз (Анг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Том Бриз (Анг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Том Бриз (Анг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Том Бриз (Анг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Том Бриз (Анг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Дамиан Яниковски (Пол) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Дамиан Яниковски (Пол) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Дамиан Яниковски (Пол) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Дамиан Яниковски (Пол) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Дамиан Яниковски (Пол) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Дамиан Яниковски (Пол) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Том Бриз (Анг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Том Бриз (Анг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Том Бриз (Анг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Том Бриз (Анг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Том Бриз (Анг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дамиан Яниковски (Пол) – Том Бриз (Анг) 11.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Дамиан Яниковски (Пол) и Том Бриз (Анг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Дамиан Яниковски (Пол) и Том Бриз (Анг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Дамиан Яниковски (Пол) и Том Бриз (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Дамиан Яниковски (Пол) и Том Бриз (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Дамиан Яниковски (Пол) и Том Бриз (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дамиан Яниковски (Пол) будет намного сильнее, чем Том Бриз (Анг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Дамиан Яниковски (Пол) и Том Бриз (Анг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Том Бриз (Анг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Дамиан Яниковски (Пол)

Так как Дамиан Яниковски (Пол) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Дамиан Яниковски (Пол) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Дамиан Яниковски (Пол) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Дамиан Яниковски (Пол) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Том Бриз (Анг)

Последний раз Том Бриз (Анг) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Том Бриз (Анг) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Том Бриз (Анг) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Том Бриз (Анг) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Том Бриз (Анг)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Том Бриз (Анг) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Дамиан Яниковски (Пол) — Том Бриз (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го сентября

Несмотря на то, что Дамиан Яниковски (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Том Бриз (Анг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Дамиан Яниковски (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Том Бриз (Анг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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