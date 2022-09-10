Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — Париж 3×3. Прогноз, ставки на матч(10.09.22)

Прогноз Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — Париж 3×3 (10 сентября), ставки и коэффициенты

Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — Париж 3×3 (10.09.2022), ставки и коэффициенты

10.09.2022 в 09:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер 3×3, в котором на своей площадке местный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 примет соперника по национальному первенству Париж 3×3.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Уланбатор ММК Энерджи 3×3 – Париж 3×3 вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 09:35 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 10.09.2022 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Париж 3×3.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — Париж 3×3:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 проводит на своей площадке, и 10.09.2022 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Париж 3×3. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 09:35 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3, а один раз сильнее были игроки БК Париж 3×3.

Уланбатор ММК Энерджи 3×3

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Уланбатор ММК Энерджи 3×3 уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Париж 3×3

Президент баскетбольного клуба Париж 3×3 ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Париж 3×3 сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Париж 3×3 в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — Париж 3×3. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 пообещал, что 10.09.2022 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 09:35 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Париж 3×3. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — Париж 3×3. Прогноз, ставки на матч(10.09.22)

Уланбатор ММК Энерджи 3×3

В последние годы Уланбатор ММК Энерджи 3×3 является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Париж 3×3

В прошлом месяце баскетбольный клуб Париж 3×3 играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Париж 3×3 надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — Париж 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10.09.2022 сыграет матч против БК Париж 3×3. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:35 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Уланбатор ММК Энерджи 3×3 также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — Париж 3×3: хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Париж 3×3 сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Париж 3×3 выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Париж 3×3 показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Париж 3×3 не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уланбатор ММК Энерджи 3×3 — Париж 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Уланбатор ММК Энерджи 3×3 пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Уланбатор ММК Энерджи 3×3 составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Париж 3×3 испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Париж 3×3 хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-593526-prognozy-i-stavki-na-match-mavericks-memphis-10-09-22/