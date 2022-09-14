Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе. Прогноз, ставки на матч(14.09.22)

Прогноз Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе (14.09.2022), ставки и коэффициенты

Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе (14-го сентября), ставки и коэффициенты

14-го сентября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Барросо Кампос/Нейбоер , а противостоять в этом поединке будет Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 14-го сентября, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Барросо Кампос/Нейбоер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го сентября откроет его противостояние Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Барросо Кампос/Нейбоер и Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе может гордиться семью победами, а вот Барросо Кампос/Нейбоер имеет только пять выигранных встреч.

Барросо Кампос/Нейбоер

На данный момент Барросо Кампос/Нейбоер является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Барросо Кампос/Нейбоер поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Барросо Кампос/Нейбоер пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Барросо Кампос/Нейбоер слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Барросо Кампос/Нейбоер будет более тщательно готовиться к поединку.



Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Барросо Кампос/Нейбоер и Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Барросо Кампос/Нейбоер и Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе. Прогноз, ставки на матч(14.09.22)

Барросо Кампос/Нейбоер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Барросо Кампос/Нейбоер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Барросо Кампос/Нейбоер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Барросо Кампос/Нейбоер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Барросо Кампос/Нейбоер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Барросо Кампос/Нейбоер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Барросо Кампос/Нейбоер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Барросо Кампос/Нейбоер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Барросо Кампос/Нейбоер и Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Барросо Кампос/Нейбоер и Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе проводит второй или третий матч. А вот Барросо Кампос/Нейбоер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Барросо Кампос/Нейбоер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Барросо Кампос/Нейбоер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Барросо Кампос/Нейбоер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барросо Кампос/Нейбоер — Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Барросо Кампос/Нейбоер и Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Барросо Кампос/Нейбоер и для Перес Контри/Ромеро Де Авилья Сенисе, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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