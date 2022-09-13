Прогноз Ванча/Родригес Карретеро — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена (14.09.2022), ставки и коэффициенты

Ванча/Родригес Карретеро — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.09.22)

14.09.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванча/Родригес Карретеро , а противостоять в этом поединке будет Рейн Контрерас/Хиральди Рекена.



Ванча/Родригес Карретеро считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Рейн Контрерас/Хиральди Рекена 14.09.2022 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 17:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ванча/Родригес Карретеро — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена:

Теннисный поединок Ванча/Родригес Карретеро — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена запланирован организаторами турнира на 14.09.2022, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ванча/Родригес Карретеро и Рейн Контрерас/Хиральди Рекена встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ванча/Родригес Карретеро имеет три победы при одном поражении.

Ванча/Родригес Карретеро

В этом сезоне Ванча/Родригес Карретеро имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Ванча/Родригес Карретеро может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Ванча/Родригес Карретеро еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Рейн Контрерас/Хиральди Рекена

На этом турнире Рейн Контрерас/Хиральди Рекена выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Рейн Контрерас/Хиральди Рекена снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Рейн Контрерас/Хиральди Рекена чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Рейн Контрерас/Хиральди Рекена уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Рейн Контрерас/Хиральди Рекена зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Ванча/Родригес Карретеро — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ванча/Родригес Карретеро и Рейн Контрерас/Хиральди Рекена впервые будут встречаться между собой. Если Ванча/Родригес Карретеро уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ванча/Родригес Карретеро демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ванча/Родригес Карретеро – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ванча/Родригес Карретеро — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена. Прогноз, ставки на матч(14.09.22)

Ванча/Родригес Карретеро

К данному турниру Ванча/Родригес Карретеро подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ванча/Родригес Карретеро находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ванча/Родригес Карретеро не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ванча/Родригес Карретеро старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ванча/Родригес Карретеро демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Рейн Контрерас/Хиральди Рекена

Выступать в зале Рейн Контрерас/Хиральди Рекена не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Рейн Контрерас/Хиральди Рекена старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Рейн Контрерас/Хиральди Рекена принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Рейн Контрерас/Хиральди Рекена демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Рейн Контрерас/Хиральди Рекена даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Рейн Контрерас/Хиральди Рекена хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ванча/Родригес Карретеро — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ванча/Родригес Карретеро и Рейн Контрерас/Хиральди Рекена аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ванча/Родригес Карретеро и Рейн Контрерас/Хиральди Рекена обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ванча/Родригес Карретеро и Рейн Контрерас/Хиральди Рекена постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ванча/Родригес Карретеро — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ванча/Родригес Карретеро и Рейн Контрерас/Хиральди Рекена, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ванча/Родригес Карретеро сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Рейн Контрерас/Хиральди Рекена имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ванча/Родригес Карретеро – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ванча/Родригес Карретеро и Рейн Контрерас/Хиральди Рекена на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванча/Родригес Карретеро — Рейн Контрерас/Хиральди Рекена. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ванча/Родригес Карретеро и Рейн Контрерас/Хиральди Рекена.



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