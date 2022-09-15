Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.09.22)

Прогноз Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова (16-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова (16-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

16-го сентября 2022 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лючия Чирич Багарич , а противостоять в этом поединке будет Денислава Глушкова.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 16-го сентября 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 10:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Лючия Чирич Багарич, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 16-го сентября 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Лючия Чирич Багарич и Денислава Глушкова не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 10:00 по МСК.

Лючия Чирич Багарич

В этом сезоне Лючия Чирич Багарич имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Лючия Чирич Багарич может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Лючия Чирич Багарич еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Денислава Глушкова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Денислава Глушкова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Денислава Глушкова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Денислава Глушкова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Денислава Глушкова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Денислава Глушкова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Лючия Чирич Багарич и Денислава Глушкова являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.09.22)

Лючия Чирич Багарич

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лючия Чирич Багарич выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лючия Чирич Багарич всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лючия Чирич Багарич уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лючия Чирич Багарич занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лючия Чирич Багарич больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лючия Чирич Багарич имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Денислава Глушкова

На этом турнире Денислава Глушкова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Денислава Глушкова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Денислава Глушкова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Денислава Глушкова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Денислава Глушкова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Денислава Глушкова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лючия Чирич Багарич и Денислава Глушкова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лючия Чирич Багарич и Денислава Глушкова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лючия Чирич Багарич и Денислава Глушкова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лючия Чирич Багарич и Денислава Глушкова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова: в ожидании «эйсов»

Лючия Чирич Багарич и Денислава Глушкова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лючия Чирич Багарич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Денислава Глушкова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лючия Чирич Багарич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Денислава Глушкова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лючия Чирич Багарич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Денислава Глушкова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лючия Чирич Багарич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лючия Чирич Багарич — Денислава Глушкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лючия Чирич Багарич и Денислава Глушкова.



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