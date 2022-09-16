Аделаида Сити (жен) — Салисбури Интер (жен): единоборств будет много, голов — нет

Аделаида Сити (жен) — Салисбури Интер (жен) прогноз профессионала на футбол 16.09.22

«Аделаида Сити (жен)» – «Салисбури Интер (жен)». 16.09.22. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Аделаида Сити (жен) возвращается домой и 16-го сентября проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Салисбури Интер (жен), так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 13:00 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Салисбури Интер (жен), одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



В матче команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен), которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Аделаида Сити (жен) демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Аделаида Сити (жен). Команда Салисбури Интер (жен) значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Салисбури Интер (жен) будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Салисбури Интер (жен) не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аделаида Сити (жен) — Салисбури Интер (жен):

Ставка на коэффициент 4.32 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче Аделаида Сити (жен) — Салисбури Интер (жен) будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 2.02, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 2.67.

Прогноз на матч Аделаида Сити (жен) – Салисбури Интер (жен) (Чемпионат Австралии, матч национального перевентсва, воскресенье, 16-го сентября):Футбольный клуб Аделаида Сити (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.02, а по коэффициенту 2.67 можно сделать ставку на выигрыш ФК Салисбури Интер (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен) наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Аделаида Сити (жен) – Салисбури Интер (жен) 16.09.22

16-го сентября состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Аделаида Сити (жен) — Салисбури Интер (жен). Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 13:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Аделаида Сити (жен) и Салисбури Интер (жен) встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Аделаида Сити (жен) одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен), который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Аделаида Сити (жен) и команда Салисбури Интер (жен) представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Аделаида Сити (жен) – Салисбури Интер (жен) (16-го сентября), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен) – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Салисбури Интер (жен) – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Салисбури Интер (жен) не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Аделаида Сити (жен), а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Аделаида Сити (жен)

В прошлом сезоне футбольный клуб Аделаида Сити (жен) неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Аделаида Сити (жен) сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Аделаида Сити (жен) выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Салисбури Интер (жен)

В этом сезоне футболисты клуба Салисбури Интер (жен) сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Салисбури Интер (жен) много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Салисбури Интер (жен) подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Салисбури Интер (жен) не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Аделаида Сити (жен) – Салисбури Интер (жен)

Фаворитами наших экспертов в матче команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен) являются хозяева поля. Даже, несмотря на то, что с турнирной точки зрения результат этого матча не будет иметь для команд серьезного значения, хозяева поля на несколько голов сильнее своих соперников. Вообще, если взглянуть на турнирное положение команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен), то фаворита в этом противостоянии можно определить невооруженным глазом, не используя специальные ресурсы или программы. Хозяева поля занимают место в верхней части турнирной таблицы, команда уже квалифицировалась в престижный клубный турнир. Гости расположились во второй части турнирной таблицы, и пусть команде не грозит вылет в низший дивизион, все равно команда Салисбури Интер (жен) в нынешнем сезоне, особенно в выездных матчах, демонстрирует не самые хорошие результаты. Поэтому, эксперты нашего ресурса солидарны с букмекерами, которые видят здесь фаворитами хозяев поля, и рекомендуют делать ставки на то, что команда Аделаида Сити (жен) победит своих соперников. Более рисковые бетторы могут сыграть фору хозяев поля, что тоже является неплохой ставкой на этот матч. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на больше, так как в родных стенах команда Аделаида Сити (жен) всегда играет очень остро, не останавливаясь после забитого мяча. А вот нарушений и желтых карточек в матче будет немного, в концовке чемпионата команды вряд ли будут играть грубо, так как никто из футболистов не хочет получить травму. Поэтому эти тоталы мы рекомендуем играть на меньше. Угловых оба клуба подают много, поэтому, наши эксперты полагают, что заявленный букмекерами общий тотал будут перебит.

Триумфатором игры будет Аделаида Сити (жен) — 2.02, в матче не будет победителей — 4.32, триумфатором игры будет Салисбури Интер (жен) — 2.67.



Аделаида Сити (жен) — Салисбури Интер (жен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Австралии 16-го сентября

Нашим экспертам пришлось приложить немало усилий для того чтобы выбрать интересные ставки на матч команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен). Оба клуба сейчас идут, как говорится, ноздря в ноздрю в чемпионате, а это означает, что борьба между ними в очном матче будет очень напряженной. Первое, что бросается в глаза, это ставки на пенальти и удаление. В составах обеих команд достаточно футболистов, чьи нервы могут не выдержать в ответственный момент игры. Кстати, арбитр, который будет обслуживать матч, под стать самому противостоянию, этого рефери назначают, только на самые ответственные матчи, так как он не пасует перед трудностями и готов взять на себя ответственность при принятии судьбоносных решений. Относительно фаворита этого противостояния. Симпатии и статистика говорят о том, что наиболее вероятным исходом этого матча будет ничья, тем более, что в первом матче нынешнего сезона между этими клубами был зафиксирован ничейный результат. С того матча в игре команд не произошло существенных изменений, следовательно, ничья станет закономерным итогом этого противостояния. Конечно, те бетторы, кто не привык рисковать в ставках, могут взять производные ставки, к примеру, не проигрыш хозяев поля или гостей. Общий тотал матча, скорее всего, командам пробить не удастся, так как и одна, и другая команды обладают хорошей защитой. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, поэтому тотал этих параметров мы рекомендуем заиграть на больше. Еще нашим экспертам понравился общий тотал угловых на больше. Оба клуба много атакуют, причем атаки преимущественно проводят через фланги, а общий тотал угловых букмекеры предлагают небольшой, явно есть смысл попробовать заиграть.

«Аделаида Сити (жен)»

После того, как футбольный клуб Аделаида Сити (жен) проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Аделаида Сити (жен) одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Аделаида Сити (жен) имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Салисбури Интер (жен)»

Главный тренер футбольного клуба Салисбури Интер (жен) выполнил задачу руководства, за один сезон вернув команду в высший дивизион, но обещания перед наставником президент не сдержал, так как в межсезонье не состоялось ни одного значительного трансфера, способного серьезно усилить состав. Так что, вместо того, чтобы включаться в борьбу за еврокубки, гости в этом сезоне постоянно обитают в нижней части турнирной таблицы, то приближаясь, то отдаляясь от зоны вылета. Сейчас футбольный клуб Салисбури Интер (жен) имеет преимущество над аутсайдерами только в два очка, так что очень важно не потерять стабильность, так как даже небольшой игровой кризис может переместить команду в опасную зону. На данный момент гости демонстрируют неплохую форму, ведь в последних шести турах было лишь одно поражение, да и то в гостях у лидера чемпионата. Левые защитник и полузащитник не смогут в этой игре помочь команде, так что гости будут испытывать проблемы на этом фланге.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Аделаида Сити (жен) и команда Салисбури Интер (жен) пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен), эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Аделаида Сити (жен)» — «Салисбури Интер (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Аделаида Сити (жен) — Салисбури Интер (жен). Прогноз на футбол (16.09.22)

Для хозяева поля матч против гостей является принципиальной встречей, в которой им необходимо только побеждать, так как, в противном случае, команда Аделаида Сити (жен) рискует серьезно осложнить себе жизнь в турнирной таблице. Команда Аделаида Сити (жен) хоть и занимает место во второй части турнирной таблицы ближе к зоне вылета, все равно клуб имеет в своем распоряжении неплохих футболистов. Скорее всего, причины такого падения команды стоит искать в неумелом руководстве, а также в том, что это руководство не может назначить компетентных менеджеров. Команда Салисбури Интер (жен) в текущем сезоне вообще напоминает бледную тень клуба, который удивил всех яркой игрой в прошлом сезоне. Команда Салисбури Интер (жен) с начала сезона прочно обосновалась в числе аутсайдера, и никак не может найти свою игру. Однако с приходом нового, очередного по счету наставника, дела у клуба начали налаживаться, поэтому и для команды Салисбури Интер (жен) этот матч будет принципиальным. Скорее всего, судя по статистике, в этом матче стоит обратить внимание на пенальти и удаление, так как рефери, обслуживающий матч, не терпит грубостей и пререканий. Общий тотал желтых карточек и фолов тоже следует играть на больше, так как оба клуба будут прерывать попытки друг друга подойти к воротам нарушениями. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как букмекеры несколько завысили этот параметр в линии. А вот общий тотал забитых мячей лучше играть на больше, так как практика показывает, что если один из аутсайдеров начинает сыпаться, то может пропустить очень много голов.

Аделаида Сити (жен) — Салисбури Интер (жен): единоборств будет много, голов — нет

Вопреки мнению, что прогнозировать спортивные события очень легко, отметим, что эксперты нашего ресурса тратят достаточно много времени для того чтобы спрогнозировать один единственный футбольный матч. Да, сейчас появилось огромное количество возможностей, которые существенно облегчают труд прогнозиста. Различные ресурсы и специальные программы, содержащие статистические данные выступлений футбольных команд, все это позволяет в считанные секунды находить нужную информацию. Однако анализировать ее и принимать решение должен именно прогнозист. Так что, прогнозисту важно верно оценить риски, а только потом сделать выбор относительно той или иной ставки на противостояние команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен). Наличие большого количества информации вынуждает анализировать ее целиком, причем, некоторая информация может быть абсолютно бесполезной. В общем, наши эксперты подчеркивают, что прогнозировать футбольные матчи не так-то легко, как кажется, ведь выдать верный прогноз – это означает полностью оценить все возможные риски, все проверить и перепроверить, а это занимает достаточно много времени.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Аделаида Сити (жен) — Салисбури Интер (жен) спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Аделаида Сити (жен) – Салисбури Интер (жен): статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Аделаида Сити (жен) и команды Аделаида Сити (жен), наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Аделаида Сити (жен) и команды Салисбури Интер (жен).