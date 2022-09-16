Прогноз на бой Хасан Юсефи (Ирн) — Асылжан Бакытжанулы (Каз) 17 сентября

«Хасан Юсефи (Ирн)» – «Асылжан Бакытжанулы (Каз)». 17.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го сентября должен состояться бой Хасан Юсефи (Ирн) — Асылжан Бакытжанулы (Каз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хасан Юсефи (Ирн) и Асылжан Бакытжанулы (Каз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 17-го сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Хасан Юсефи (Ирн) — Асылжан Бакытжанулы (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хасан Юсефи (Ирн) — Асылжан Бакытжанулы (Каз):

победа Хасан Юсефи (Ирн) – 2.435, ничья – 55, победа Асылжан Бакытжанулы (Каз) – 1.55

Прогноз на матч Хасан Юсефи (Ирн) – Асылжан Бакытжанулы (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го сентября :

Ставки по коэффициенту 2.435 окажутся выигрышными, если Хасан Юсефи (Ирн) станет победителем боя. Если выиграет Асылжан Бакытжанулы (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.55.

История личных встреч

В свои 32 года Хасан Юсефи (Ирн) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Хасан Юсефи (Ирн) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Хасан Юсефи (Ирн) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Хасан Юсефи (Ирн) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Хасан Юсефи (Ирн) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Асылжан Бакытжанулы (Каз) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Асылжан Бакытжанулы (Каз) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Асылжан Бакытжанулы (Каз) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Асылжан Бакытжанулы (Каз) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Асылжан Бакытжанулы (Каз) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Хасан Юсефи (Ирн) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Хасан Юсефи (Ирн) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Хасан Юсефи (Ирн) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Хасан Юсефи (Ирн) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Хасан Юсефи (Ирн) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Асылжан Бакытжанулы (Каз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Асылжан Бакытжанулы (Каз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Асылжан Бакытжанулы (Каз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Асылжан Бакытжанулы (Каз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хасан Юсефи (Ирн) – Асылжан Бакытжанулы (Каз) 17.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хасан Юсефи (Ирн) и Асылжан Бакытжанулы (Каз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Хасан Юсефи (Ирн) и Асылжан Бакытжанулы (Каз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хасан Юсефи (Ирн) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Асылжан Бакытжанулы (Каз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хасан Юсефи (Ирн) легко справится с таким соперником, как Асылжан Бакытжанулы (Каз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хасан Юсефи (Ирн) и Асылжан Бакытжанулы (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Асылжан Бакытжанулы (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хасан Юсефи (Ирн)

На самом деле Хасан Юсефи (Ирн) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Хасан Юсефи (Ирн) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Хасан Юсефи (Ирн) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Хасан Юсефи (Ирн) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Хасан Юсефи (Ирн) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Асылжан Бакытжанулы (Каз)

В данный момент Асылжан Бакытжанулы (Каз) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Асылжан Бакытжанулы (Каз) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Асылжан Бакытжанулы (Каз) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Асылжан Бакытжанулы (Каз) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Хасан Юсефи (Ирн) — Асылжан Бакытжанулы (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го сентября

На титульный бой Хасан Юсефи (Ирн) — Асылжан Бакытжанулы (Каз) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Хасан Юсефи (Ирн) — Асылжан Бакытжанулы (Каз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Хасан Юсефи (Ирн) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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