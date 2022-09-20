Прогноз на бой Илья Очкин (Каз) — Элдор Абдукодиров (Узб) 20-го сентября 2022 года

«Илья Очкин (Каз)» – «Элдор Абдукодиров (Узб)». 20.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20-го сентября 2022 года состоится интересный поединок Илья Очкин (Каз) — Элдор Абдукодиров (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 20-го сентября 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Илья Очкин (Каз) — Элдор Абдукодиров (Узб). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Илья Очкин (Каз) — Элдор Абдукодиров (Узб):

победа Илья Очкин (Каз) – 2.982, ничья – 10, победа Элдор Абдукодиров (Узб) – 1.56

Прогноз на матч Илья Очкин (Каз) – Элдор Абдукодиров (Узб) Бои, титульный бой, 20-го сентября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Илья Очкин (Каз) — Элдор Абдукодиров (Узб) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.982 и 1.56.

История личных встреч

На данный момент Илья Очкин (Каз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Илья Очкин (Каз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Илья Очкин (Каз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Илья Очкин (Каз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Элдор Абдукодиров (Узб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Элдор Абдукодиров (Узб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Элдор Абдукодиров (Узб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Элдор Абдукодиров (Узб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Элдор Абдукодиров (Узб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Илья Очкин (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Илья Очкин (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Илья Очкин (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Илья Очкин (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Илья Очкин (Каз) валится с ног. К тому же, Илья Очкин (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Илья Очкин (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Элдор Абдукодиров (Узб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Элдор Абдукодиров (Узб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Элдор Абдукодиров (Узб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Элдор Абдукодиров (Узб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Элдор Абдукодиров (Узб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Илья Очкин (Каз) – Элдор Абдукодиров (Узб) 20.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Илья Очкин (Каз) и Элдор Абдукодиров (Узб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Илья Очкин (Каз) и Элдор Абдукодиров (Узб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Илья Очкин (Каз) и Элдор Абдукодиров (Узб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Илья Очкин (Каз) и Элдор Абдукодиров (Узб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Илья Очкин (Каз) является очевидным фаворитом, ведь Элдор Абдукодиров (Узб) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Илья Очкин (Каз) и Элдор Абдукодиров (Узб), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Элдор Абдукодиров (Узб) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Илья Очкин (Каз)

Как бы Илья Очкин (Каз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Илья Очкин (Каз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Илья Очкин (Каз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Илья Очкин (Каз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Илья Очкин (Каз) совершенно не работает над собственной защитой.

Элдор Абдукодиров (Узб)

Прошлый бой Элдор Абдукодиров (Узб) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Элдор Абдукодиров (Узб) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Элдор Абдукодиров (Узб) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Элдор Абдукодиров (Узб) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Илья Очкин (Каз) — Элдор Абдукодиров (Узб). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го сентября 2022 года

Никто не сомневается, что Илья Очкин (Каз) намного сильнее, чем Элдор Абдукодиров (Узб), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Илья Очкин (Каз) — Элдор Абдукодиров (Узб) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Элдор Абдукодиров (Узб) выиграет нокаутом.

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