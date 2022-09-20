Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа — Рос Паррес/Ходсон: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа — Рос Паррес/Ходсон (20-го сентября), ставки и коэффициенты

Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа — Рос Паррес/Ходсон (20-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

20-го сентября 2022 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа , а противостоять в этом поединке будет Рос Паррес/Ходсон.



Так как Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Рос Паррес/Ходсон, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20-го сентября 2022 года. Но, доказать обратное Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа — Рос Паррес/Ходсон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа — Рос Паррес/Ходсон, которая пройдет 20-го сентября 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа

В этом сезоне Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Рос Паррес/Ходсон

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Рос Паррес/Ходсон теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Рос Паррес/Ходсон имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Рос Паррес/Ходсон испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Рос Паррес/Ходсон выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Рос Паррес/Ходсон занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа и Рос Паррес/Ходсон. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа и Рос Паррес/Ходсон продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа — Рос Паррес/Ходсон (20-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Рос Паррес/Ходсон

Несмотря на свой молодой возраст, Рос Паррес/Ходсон демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Рос Паррес/Ходсон уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Рос Паррес/Ходсон станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Рос Паррес/Ходсон, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Рос Паррес/Ходсон умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Рос Паррес/Ходсон имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа — Рос Паррес/Ходсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа и Рос Паррес/Ходсон аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа и Рос Паррес/Ходсон обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа и Рос Паррес/Ходсон постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа — Рос Паррес/Ходсон: соперники не будут долго запрягать

Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа и Рос Паррес/Ходсон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рос Паррес/Ходсон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рос Паррес/Ходсон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рос Паррес/Ходсон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа — Рос Паррес/Ходсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ллинарес Доминго/Паррес Аскойтиа и Рос Паррес/Ходсон.



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