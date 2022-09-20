Прогноз на бой Вараздат Мкртчян (Рос) — Давид Николаев (Рос) 21 сентября

«Вараздат Мкртчян (Рос)» – «Давид Николаев (Рос)». 21.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21.09.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Вараздат Мкртчян (Рос) — Давид Николаев (Рос). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Вараздат Мкртчян (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 20:00 по московскому времени Вараздат Мкртчян (Рос) и Давид Николаев (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21.09.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Вараздат Мкртчян (Рос) и Давид Николаев (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Вараздат Мкртчян (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вараздат Мкртчян (Рос) — Давид Николаев (Рос):

победа Вараздат Мкртчян (Рос) – 1.23, ничья – 13, победа Давид Николаев (Рос) – 5.3

Прогноз на матч Вараздат Мкртчян (Рос) – Давид Николаев (Рос) Бои, титульный бой, 21.09.2022 :

По коэффициенту 1.23 ставить на то, что выиграет Вараздат Мкртчян (Рос) не очень выгодно, а вот Давид Николаев (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 5.3.

История личных встреч

В свои 32 года Вараздат Мкртчян (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Вараздат Мкртчян (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Вараздат Мкртчян (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Вараздат Мкртчян (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Вараздат Мкртчян (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Давид Николаев (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Давид Николаев (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Давид Николаев (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Давид Николаев (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Давид Николаев (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Вараздат Мкртчян (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Вараздат Мкртчян (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Вараздат Мкртчян (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Вараздат Мкртчян (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Вараздат Мкртчян (Рос) валится с ног. К тому же, Вараздат Мкртчян (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Вараздат Мкртчян (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Давид Николаев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Давид Николаев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Давид Николаев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Давид Николаев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Давид Николаев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Давид Николаев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Давид Николаев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Вараздат Мкртчян (Рос) – Давид Николаев (Рос) 21.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Вараздат Мкртчян (Рос) и Давид Николаев (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Вараздат Мкртчян (Рос) и Давид Николаев (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Вараздат Мкртчян (Рос) и Давид Николаев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Вараздат Мкртчян (Рос) и Давид Николаев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Вараздат Мкртчян (Рос) и Давид Николаев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Вараздат Мкртчян (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Давид Николаев (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Вараздат Мкртчян (Рос).

Спортивные прогнозисты считают, что Вараздат Мкртчян (Рос) в данный момент сильнее, нежели Давид Николаев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Вараздат Мкртчян (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Вараздат Мкртчян (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Вараздат Мкртчян (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Вараздат Мкртчян (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Вараздат Мкртчян (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Давид Николаев (Рос)

Прошлый бой Давид Николаев (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Давид Николаев (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Давид Николаев (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Давид Николаев (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Вараздат Мкртчян (Рос) — Давид Николаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.09.2022

Спортивные эксперты считают, что Вараздат Мкртчян (Рос) сейчас намного сильнее, чем Давид Николаев (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Вараздат Мкртчян (Рос) и Давид Николаев (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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