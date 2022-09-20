Прогноз Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис (20 сентября), ставки и коэффициенты

Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис. Прогноз, ставки на матч. Кубок Франции (20.09.22)

20-го сентября в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Франции, в котором на своей площадке местный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС примет соперника по национальному первенству Бесанкон Авенир Комтоис.



Баскетболисты клубов Андрезиеукс Боутхеон АЛС и Бесанкон Авенир Комтоис в 21:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 20-го сентября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Андрезиеукс Боутхеон АЛС одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Андрезиеукс Боутхеон АЛС также является лидером по количеству побед.



Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис назначен на 20-го сентября, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 21:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Андрезиеукс Боутхеон АЛС

На этот матч баскетболисты клуба Андрезиеукс Боутхеон АЛС выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Бесанкон Авенир Комтоис

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Бесанкон Авенир Комтоис потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Бесанкон Авенир Комтоис сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Бесанкон Авенир Комтоис не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Кубок Франции, Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис, который организаторы собираются провести 20-го сентября. По московскому времени начало данной игры будет в 21:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС.



Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.09.22)

Андрезиеукс Боутхеон АЛС

В этом сезоне баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Бесанкон Авенир Комтоис

В прошлом месяце баскетбольный клуб Бесанкон Авенир Комтоис играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Бесанкон Авенир Комтоис надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20-го сентября сыграет матч против БК Бесанкон Авенир Комтоис. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Андрезиеукс Боутхеон АЛС также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Андрезиеукс Боутхеон АЛС подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Андрезиеукс Боутхеон АЛС и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Андрезиеукс Боутхеон АЛС еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бесанкон Авенир Комтоис сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бесанкон Авенир Комтоис выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бесанкон Авенир Комтоис показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бесанкон Авенир Комтоис не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрезиеукс Боутхеон АЛС — Бесанкон Авенир Комтоис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Андрезиеукс Боутхеон АЛС вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Андрезиеукс Боутхеон АЛС практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Бесанкон Авенир Комтоис не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Бесанкон Авенир Комтоис уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Бесанкон Авенир Комтоис очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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