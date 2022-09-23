Прогноз на бой Йоэль Ромеро (Куб) — Мэлвин Манхуф (Нид) 23-го сентября

«Йоэль Ромеро (Куб)» – «Мэлвин Манхуф (Нид)». 23.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 23-го сентября 2022 года состоится интересный поединок Йоэль Ромеро (Куб) — Мэлвин Манхуф (Нид), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 23-го сентября 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Йоэль Ромеро (Куб) — Мэлвин Манхуф (Нид). Это будет продолжаться вплоть до 22:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йоэль Ромеро (Куб) — Мэлвин Манхуф (Нид):

победа Йоэль Ромеро (Куб) – 0, ничья – 0, победа Мэлвин Манхуф (Нид) – 0

Прогноз на матч Йоэль Ромеро (Куб) – Мэлвин Манхуф (Нид) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го сентября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Йоэль Ромеро (Куб) не очень выгодно, а вот Мэлвин Манхуф (Нид) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Йоэль Ромеро (Куб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Йоэль Ромеро (Куб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Йоэль Ромеро (Куб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Йоэль Ромеро (Куб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Йоэль Ромеро (Куб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Мэлвин Манхуф (Нид) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мэлвин Манхуф (Нид) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мэлвин Манхуф (Нид) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мэлвин Манхуф (Нид) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мэлвин Манхуф (Нид) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Йоэль Ромеро (Куб) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Йоэль Ромеро (Куб) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Йоэль Ромеро (Куб) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Йоэль Ромеро (Куб) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Йоэль Ромеро (Куб) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Йоэль Ромеро (Куб) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Мэлвин Манхуф (Нид) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мэлвин Манхуф (Нид) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мэлвин Манхуф (Нид) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мэлвин Манхуф (Нид) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мэлвин Манхуф (Нид) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мэлвин Манхуф (Нид) должен задуматься о своей обороне.

Йоэль Ромеро (Куб) – Мэлвин Манхуф (Нид) 23.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Йоэль Ромеро (Куб) и Мэлвин Манхуф (Нид) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Йоэль Ромеро (Куб) и Мэлвин Манхуф (Нид). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Йоэль Ромеро (Куб) и Мэлвин Манхуф (Нид) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Йоэль Ромеро (Куб) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мэлвин Манхуф (Нид) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Йоэль Ромеро (Куб) — Мэлвин Манхуф (Нид) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Йоэль Ромеро (Куб) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Йоэль Ромеро (Куб) в данный момент сильнее, нежели Мэлвин Манхуф (Нид), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Йоэль Ромеро (Куб)

В своей профессиональной карьере Йоэль Ромеро (Куб) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Йоэль Ромеро (Куб) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Йоэль Ромеро (Куб) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Йоэль Ромеро (Куб) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Йоэль Ромеро (Куб) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мэлвин Манхуф (Нид)

В данный момент Мэлвин Манхуф (Нид) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Мэлвин Манхуф (Нид) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Мэлвин Манхуф (Нид) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Мэлвин Манхуф (Нид) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Йоэль Ромеро (Куб) — Мэлвин Манхуф (Нид). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го сентября 2022 года

Несмотря на то, что Йоэль Ромеро (Куб) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мэлвин Манхуф (Нид) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Йоэль Ромеро (Куб) и Мэлвин Манхуф (Нид) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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