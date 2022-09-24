Прогноз на бой Джет Гранде (Кан) — Алекс О`Нил (Кан) 24-го сентября

«Джет Гранде (Кан)» – «Алекс О`Нил (Кан)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 24-го сентября состоится интересный поединок Джет Гранде (Кан) — Алекс О`Нил (Кан), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 24-го сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джет Гранде (Кан) — Алекс О`Нил (Кан). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джет Гранде (Кан) — Алекс О`Нил (Кан):

победа Джет Гранде (Кан) – 0, ничья – 0, победа Алекс О`Нил (Кан) – 0

Прогноз на матч Джет Гранде (Кан) – Алекс О`Нил (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го сентября :

Так как Джет Гранде (Кан) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Алекс О`Нил (Кан) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джет Гранде (Кан) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джет Гранде (Кан) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джет Гранде (Кан) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джет Гранде (Кан) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джет Гранде (Кан) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джет Гранде (Кан) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Алекс О`Нил (Кан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Алекс О`Нил (Кан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Алекс О`Нил (Кан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Алекс О`Нил (Кан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Алекс О`Нил (Кан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Джет Гранде (Кан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джет Гранде (Кан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джет Гранде (Кан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джет Гранде (Кан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джет Гранде (Кан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джет Гранде (Кан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Алекс О`Нил (Кан) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Алекс О`Нил (Кан) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Алекс О`Нил (Кан) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Алекс О`Нил (Кан) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Алекс О`Нил (Кан) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Алекс О`Нил (Кан) должен задуматься о своей обороне.

Джет Гранде (Кан) – Алекс О`Нил (Кан) 24.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Джет Гранде (Кан) и Алекс О`Нил (Кан) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джет Гранде (Кан) и Алекс О`Нил (Кан). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Джет Гранде (Кан) и Алекс О`Нил (Кан) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джет Гранде (Кан) и Алекс О`Нил (Кан) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джет Гранде (Кан) и Алекс О`Нил (Кан) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джет Гранде (Кан) — Алекс О`Нил (Кан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Алекс О`Нил (Кан) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Джет Гранде (Кан) — Алекс О`Нил (Кан) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Алекс О`Нил (Кан), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джет Гранде (Кан)

В своей профессиональной карьере Джет Гранде (Кан) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джет Гранде (Кан) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джет Гранде (Кан) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джет Гранде (Кан) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джет Гранде (Кан) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Алекс О`Нил (Кан)

Последний раз Алекс О`Нил (Кан) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Алекс О`Нил (Кан) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Алекс О`Нил (Кан) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Алекс О`Нил (Кан) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Алекс О`Нил (Кан)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Алекс О`Нил (Кан) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джет Гранде (Кан) — Алекс О`Нил (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го сентября

В этом поединке Джет Гранде (Кан) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Алекс О`Нил (Кан), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джет Гранде (Кан) — Алекс О`Нил (Кан) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джет Гранде (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat3-780418-prognoz-rodzherssuiney-katanzaritimaginli-23-09-2022-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat1-598531-timofey-skatov-karlos-taberner-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-23-09-22/