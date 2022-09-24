Прогноз на бой Кале Мониш (США) — Шейн Торрес (США) 24 сентября

«Кале Мониш (США)» – «Шейн Торрес (США)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24-го сентября должен состояться бой Кале Мониш (США) — Шейн Торрес (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кале Мониш (США) и Шейн Торрес (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 24-го сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кале Мониш (США) — Шейн Торрес (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кале Мониш (США) — Шейн Торрес (США):

победа Кале Мониш (США) – 2.222, ничья – 55, победа Шейн Торрес (США) – 1.65

Прогноз на матч Кале Мониш (США) – Шейн Торрес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го сентября :

По коэффициенту 2.222 ставить на то, что выиграет Кале Мониш (США) не очень выгодно, а вот Шейн Торрес (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.65.

История личных встреч

На данный момент Кале Мониш (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Кале Мониш (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Кале Мониш (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Кале Мониш (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Шейн Торрес (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Шейн Торрес (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Шейн Торрес (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Шейн Торрес (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Шейн Торрес (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Кале Мониш (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Кале Мониш (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Кале Мониш (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Кале Мониш (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Кале Мониш (США) валится с ног. К тому же, Кале Мониш (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Кале Мониш (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Шейн Торрес (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Шейн Торрес (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Шейн Торрес (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Шейн Торрес (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Кале Мониш (США) – Шейн Торрес (США) 24.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кале Мониш (США) и Шейн Торрес (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кале Мониш (США) и Шейн Торрес (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кале Мониш (США) и Шейн Торрес (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кале Мониш (США) и Шейн Торрес (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кале Мониш (США) легко справится с таким соперником, как Шейн Торрес (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Кале Мониш (США) — Шейн Торрес (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Шейн Торрес (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кале Мониш (США)

Кале Мониш (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Кале Мониш (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Кале Мониш (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Кале Мониш (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Кале Мониш (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Шейн Торрес (США)

На сегодняшний день Шейн Торрес (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Шейн Торрес (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Шейн Торрес (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Шейн Торрес (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Кале Мониш (США) — Шейн Торрес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го сентября

Вряд ли Кале Мониш (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Шейн Торрес (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Кале Мониш (США) и Шейн Торрес (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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