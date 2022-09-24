Прогноз на бой Карлос Вера (Экв) — Исаия Гутьеррес (США) 24-го сентября 2022 года

«Карлос Вера (Экв)» – «Исаия Гутьеррес (США)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Карлос Вера (Экв) — Исаия Гутьеррес (США) на 24-го сентября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Карлос Вера (Экв) и Исаия Гутьеррес (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Карлос Вера (Экв) — Исаия Гутьеррес (США) пройдет 24-го сентября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Карлос Вера (Экв) имеет две победы нокаутом, а Исаия Гутьеррес (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карлос Вера (Экв) — Исаия Гутьеррес (США):

победа Карлос Вера (Экв) – 2.105, ничья – 52, победа Исаия Гутьеррес (США) – 1.72

Прогноз на матч Карлос Вера (Экв) – Исаия Гутьеррес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го сентября 2022 года :

Так как Карлос Вера (Экв) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.105. В то же время Исаия Гутьеррес (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.72.

История личных встреч

На профессиональном ринге Карлос Вера (Экв) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Карлос Вера (Экв) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Карлос Вера (Экв) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Карлос Вера (Экв) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Карлос Вера (Экв) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Исаия Гутьеррес (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Исаия Гутьеррес (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Исаия Гутьеррес (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Исаия Гутьеррес (США) должен быть в хорошей физической форме. Исаия Гутьеррес (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Карлос Вера (Экв) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Карлос Вера (Экв) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Карлос Вера (Экв) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Карлос Вера (Экв) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Карлос Вера (Экв) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Карлос Вера (Экв) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Исаия Гутьеррес (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Исаия Гутьеррес (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Исаия Гутьеррес (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Исаия Гутьеррес (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Исаия Гутьеррес (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Карлос Вера (Экв) – Исаия Гутьеррес (США) 24.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Карлос Вера (Экв) и Исаия Гутьеррес (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Карлос Вера (Экв) и Исаия Гутьеррес (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Карлос Вера (Экв) и Исаия Гутьеррес (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Карлос Вера (Экв) и Исаия Гутьеррес (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Карлос Вера (Экв) и Исаия Гутьеррес (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Карлос Вера (Экв) и Исаия Гутьеррес (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Исаия Гутьеррес (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Карлос Вера (Экв)

Карлос Вера (Экв) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Карлос Вера (Экв) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Карлос Вера (Экв) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Карлос Вера (Экв) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Карлос Вера (Экв) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Исаия Гутьеррес (США)

В своей карьере Исаия Гутьеррес (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Исаия Гутьеррес (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Исаия Гутьеррес (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Исаия Гутьеррес (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Карлос Вера (Экв) — Исаия Гутьеррес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го сентября 2022 года

Так как Карлос Вера (Экв) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Исаия Гутьеррес (США).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Карлос Вера (Экв) — Исаия Гутьеррес (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Карлос Вера (Экв) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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