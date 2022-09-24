Прогноз на бой Александр Емельяненко (Рос) — Вячеслав Дацик (Рос) 24-го сентября 2022 года

«Александр Емельяненко (Рос)» – «Вячеслав Дацик (Рос)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24 сентября должен состояться бой Александр Емельяненко (Рос) — Вячеслав Дацик (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Александр Емельяненко (Рос) и Вячеслав Дацик (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Александр Емельяненко (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24 сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Вячеслав Дацик (Рос), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Емельяненко (Рос) — Вячеслав Дацик (Рос):

победа Александр Емельяненко (Рос) – 2.212, ничья – 12, победа Вячеслав Дацик (Рос) – 1.8

Прогноз на матч Александр Емельяненко (Рос) – Вячеслав Дацик (Рос) Бои, титульный бой, 24 сентября :

Букмекерские конторы на бой Александр Емельяненко (Рос) — Вячеслав Дацик (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.212 и 1.8.

История личных встреч

В профессиональной карьере Александр Емельяненко (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Александр Емельяненко (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Александр Емельяненко (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Александр Емельяненко (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Александр Емельяненко (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Александр Емельяненко (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Вячеслав Дацик (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Вячеслав Дацик (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Вячеслав Дацик (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Вячеслав Дацик (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Вячеслав Дацик (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Александр Емельяненко (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Александр Емельяненко (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Александр Емельяненко (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Александр Емельяненко (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Александр Емельяненко (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Александр Емельяненко (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Вячеслав Дацик (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Вячеслав Дацик (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Вячеслав Дацик (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Вячеслав Дацик (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Вячеслав Дацик (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Вячеслав Дацик (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Александр Емельяненко (Рос) – Вячеслав Дацик (Рос) 24.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Александр Емельяненко (Рос) и Вячеслав Дацик (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Александр Емельяненко (Рос) и Вячеслав Дацик (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Александр Емельяненко (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Вячеслав Дацик (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Александр Емельяненко (Рос) будет намного сильнее, чем Вячеслав Дацик (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Александр Емельяненко (Рос) в данный момент сильнее, нежели Вячеслав Дацик (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Александр Емельяненко (Рос)

В своей профессиональной карьере Александр Емельяненко (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Александр Емельяненко (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Александр Емельяненко (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Александр Емельяненко (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Александр Емельяненко (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Вячеслав Дацик (Рос)

На данный момент Вячеслав Дацик (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Вячеслав Дацик (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Вячеслав Дацик (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Вячеслав Дацик (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Вячеслав Дацик (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Александр Емельяненко (Рос) — Вячеслав Дацик (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 24 сентября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Александр Емельяненко (Рос) — Вячеслав Дацик (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Александр Емельяненко (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Александр Емельяненко (Рос) — Вячеслав Дацик (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Александр Емельяненко (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat1-780756-prognoz-na-boy-li-vud-vel-maurisio-lara-mek/

http://evolvegame.ru/cat0-598715-san-diego-steyt-azteks-zhen-san-hose-steyt-spartenz-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-23-0/