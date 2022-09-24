Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки. Прогноз, ставки на матч(24.09.22)

Прогноз Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки (24.09.2022), ставки и коэффициенты

Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки (24.09.2022), ставки и коэффициенты

24.09.2022 в 06:59 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Джон-Патрик Смит , а противостоять в этом поединке будет Ёсуке Ватануки.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 24.09.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 06:59 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Джон-Патрик Смит, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 24.09.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Джон-Патрик Смит и Ёсуке Ватануки. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:59 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Джон-Патрик Смит имеет на своем счету три победы, Ёсуке Ватануки может похвастаться четырьмя.

Джон-Патрик Смит

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джон-Патрик Смит находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джон-Патрик Смит является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джон-Патрик Смит умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джон-Патрик Смит обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джон-Патрик Смит может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ёсуке Ватануки

Во взрослом туре Ёсуке Ватануки проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Ёсуке Ватануки пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Ёсуке Ватануки предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Ёсуке Ватануки еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Джон-Патрик Смит и Ёсуке Ватануки. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки. Прогноз, ставки на матч(24.09.22)

Джон-Патрик Смит

К данному турниру Джон-Патрик Смит подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Джон-Патрик Смит находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Джон-Патрик Смит не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Джон-Патрик Смит старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Джон-Патрик Смит демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ёсуке Ватануки

Ёсуке Ватануки лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ёсуке Ватануки играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ёсуке Ватануки начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ёсуке Ватануки выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ёсуке Ватануки сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джон-Патрик Смит и Ёсуке Ватануки, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джон-Патрик Смит и Ёсуке Ватануки играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джон-Патрик Смит, и Ёсуке Ватануки неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки: соперники не будут долго запрягать

Джон-Патрик Смит и Ёсуке Ватануки которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джон-Патрик Смит имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ёсуке Ватануки хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джон-Патрик Смит. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ёсуке Ватануки умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джон-Патрик Смит довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ёсуке Ватануки вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джон-Патрик Смит.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джон-Патрик Смит — Ёсуке Ватануки. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джон-Патрик Смит и Ёсуке Ватануки сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джон-Патрик Смит, и Ёсуке Ватануки будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-574670-prognozy-i-stavki-na-match-omsk-krasnodar-24-09-22/