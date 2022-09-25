Прогноз Соуса/Фалькао — Недунчезиян/Рунгкат (26-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Соуса/Фалькао — Недунчезиян/Рунгкат. Прогноз, ставки на матч (26.09.22)

26 сентября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Соуса/Фалькао , а противостоять в этом поединке будет Недунчезиян/Рунгкат.



Так как Соуса/Фалькао в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Недунчезиян/Рунгкат, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26 сентября. Но, доказать обратное Соуса/Фалькао все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Соуса/Фалькао — Недунчезиян/Рунгкат. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Соуса/Фалькао выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Недунчезиян/Рунгкат. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 26 сентября. Соуса/Фалькао не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Соуса/Фалькао

На данный момент Соуса/Фалькао является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Соуса/Фалькао однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Соуса/Фалькао демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Соуса/Фалькао хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Соуса/Фалькао часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Недунчезиян/Рунгкат

Во взрослом туре Недунчезиян/Рунгкат проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Недунчезиян/Рунгкат пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Недунчезиян/Рунгкат предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Недунчезиян/Рунгкат еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Соуса/Фалькао — Недунчезиян/Рунгкат

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Соуса/Фалькао — Недунчезиян/Рунгкат 26 сентября

Соуса/Фалькао

На данном турнире Соуса/Фалькао выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Соуса/Фалькао выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Соуса/Фалькао допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Соуса/Фалькао особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Соуса/Фалькао, это умение играть на травяных кортах.

Недунчезиян/Рунгкат

Недунчезиян/Рунгкат лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Недунчезиян/Рунгкат играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Недунчезиян/Рунгкат начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Недунчезиян/Рунгкат выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Недунчезиян/Рунгкат сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Соуса/Фалькао — Недунчезиян/Рунгкат Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Соуса/Фалькао — Недунчезиян/Рунгкат: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Соуса/Фалькао сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Недунчезиян/Рунгкат имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Соуса/Фалькао – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Соуса/Фалькао — Недунчезиян/Рунгкат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Соуса/Фалькао и Недунчезиян/Рунгкат проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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