Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи: ставим на двойные ошибки

Прогноз Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи (27.09.2022), ставки и коэффициенты

Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи (27 сентября), ставки и коэффициенты

27 сентября в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нгуйен/Фам , а противостоять в этом поединке будет Вю/Ли Кхан Дуи.



Теннисное противостояние Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 27 сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 08:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Нгуйен/Фам является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи, которая пройдет 27 сентября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 08:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Нгуйен/Фам

Так как Нгуйен/Фам выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Нгуйен/Фам снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Нгуйен/Фам, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Нгуйен/Фам чем-то удивить, пока не ясно.



Вю/Ли Кхан Дуи

На этом турнире Вю/Ли Кхан Дуи выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Вю/Ли Кхан Дуи снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Вю/Ли Кхан Дуи чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Вю/Ли Кхан Дуи уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Вю/Ли Кхан Дуи зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Нгуйен/Фам и Вю/Ли Кхан Дуи впервые будут встречаться между собой. Если Нгуйен/Фам уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вю/Ли Кхан Дуи пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Нгуйен/Фам демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Нгуйен/Фам – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи (27 сентября), ставки и коэффициенты

Нгуйен/Фам

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Нгуйен/Фам, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Нгуйен/Фам уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Нгуйен/Фам старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Нгуйен/Фам, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Нгуйен/Фам не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Нгуйен/Фам все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Нгуйен/Фам точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Вю/Ли Кхан Дуи

Вю/Ли Кхан Дуи лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вю/Ли Кхан Дуи играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вю/Ли Кхан Дуи начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вю/Ли Кхан Дуи выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вю/Ли Кхан Дуи сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нгуйен/Фам и Вю/Ли Кхан Дуи. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нгуйен/Фам и Вю/Ли Кхан Дуи встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нгуйен/Фам и Вю/Ли Кхан Дуи довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нгуйен/Фам и Вю/Ли Кхан Дуи подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Нгуйен/Фам и Вю/Ли Кхан Дуи, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Нгуйен/Фам и Вю/Ли Кхан Дуи уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нгуйен/Фам — Вю/Ли Кхан Дуи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Нгуйен/Фам и Вю/Ли Кхан Дуи.



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