Прогноз на бой Юлия Островерхова (Рос) — Анастасия Феофанова (Рос) 30-го сентября

«Юлия Островерхова (Рос)» – «Анастасия Феофанова (Рос)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Юлия Островерхова (Рос) — Анастасия Феофанова (Рос) на 30 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Юлия Островерхова (Рос) и Анастасия Феофанова (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:30.

Стало известно, что именно 30 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Юлия Островерхова (Рос) — Анастасия Феофанова (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 18:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юлия Островерхова (Рос) — Анастасия Феофанова (Рос):

победа Юлия Островерхова (Рос) – 3.195, ничья – 60, победа Анастасия Феофанова (Рос) – 1.34

Прогноз на матч Юлия Островерхова (Рос) – Анастасия Феофанова (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 сентября :

Букмекерские конторы на бой Юлия Островерхова (Рос) — Анастасия Феофанова (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 3.195 и 1.34.

История личных встреч

На данный момент Юлия Островерхова (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Юлия Островерхова (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Юлия Островерхова (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Юлия Островерхова (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Анастасия Феофанова (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Анастасия Феофанова (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Анастасия Феофанова (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Анастасия Феофанова (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Анастасия Феофанова (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Юлия Островерхова (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Юлия Островерхова (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Юлия Островерхова (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Юлия Островерхова (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Юлия Островерхова (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Юлия Островерхова (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Анастасия Феофанова (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Анастасия Феофанова (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Анастасия Феофанова (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Анастасия Феофанова (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Анастасия Феофанова (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Юлия Островерхова (Рос) – Анастасия Феофанова (Рос) 30.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Юлия Островерхова (Рос) и Анастасия Феофанова (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Юлия Островерхова (Рос) и Анастасия Феофанова (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Юлия Островерхова (Рос) и Анастасия Феофанова (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Юлия Островерхова (Рос) и Анастасия Феофанова (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Юлия Островерхова (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Анастасия Феофанова (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Юлия Островерхова (Рос).

Спортивные прогнозисты считают, что Юлия Островерхова (Рос) в данный момент сильнее, нежели Анастасия Феофанова (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Юлия Островерхова (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Юлия Островерхова (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Юлия Островерхова (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Юлия Островерхова (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Юлия Островерхова (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Анастасия Феофанова (Рос)

В данный момент Анастасия Феофанова (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Анастасия Феофанова (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Анастасия Феофанова (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Анастасия Феофанова (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Юлия Островерхова (Рос) — Анастасия Феофанова (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 сентября

В настоящее время Юлия Островерхова (Рос) и Анастасия Феофанова (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Юлия Островерхова (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Юлия Островерхова (Рос) — Анастасия Феофанова (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Юлия Островерхова (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat2-813792-indiya-klask-kanada-klask-prognoz-specialista-29-09-22/

http://evolvegame.ru/cat0-601180-ssha-zhen-bolgariya-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-29-09-22/