Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero): снова ждем результативной игры

Прогноз Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) (29-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) 29-го сентября

29-го сентября в 04:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Чикаго Буллз (Duluvra) примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Чикаго Буллз (Duluvra) – Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero), запланированный на 29-го сентября. Баскетболисты появятся на площадке в 04:25 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) назначен на 29-го сентября, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 04:25 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Чикаго Буллз (Duluvra)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Duluvra), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Чикаго Буллз (Duluvra) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Duluvra) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Чикаго Буллз (Duluvra) наконец-то возвращаются домой, а 29-го сентября им уже необходимо сыграть поединок против БК Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero). На площадке игроки обеих команд появятся в 04:25 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) (29-го сентября), ставки и коэффициенты

Чикаго Буллз (Duluvra)

Сейчас баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Duluvra) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Duluvra) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Чикаго Буллз (Duluvra) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero)

В прошлом матче баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Duluvra) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29-го сентября сыграет матч против БК Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:25 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Чикаго Буллз (Duluvra) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Duluvra) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Duluvra) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Duluvra) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Duluvra) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чикаго Буллз (Duluvra) — Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Duluvra) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Duluvra) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Duluvra) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (gagolero) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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