Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.09.22)

Прогноз Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич (29.09.2022), ставки и коэффициенты

Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич (29-го сентября), ставки и коэффициенты

29-го сентября в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марта Уки Гонсалес Энсинас , а противостоять в этом поединке будет Селена Яникижевич.



Буквально несколько дней назад Марта Уки Гонсалес Энсинас и Селена Яникижевич играли свои матчи, а теперь уже 29-го сентября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 13:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Марта Уки Гонсалес Энсинас имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич, которая пройдет 29-го сентября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 13:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Марта Уки Гонсалес Энсинас

Этот турнир Марта Уки Гонсалес Энсинас проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Марта Уки Гонсалес Энсинас может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Марта Уки Гонсалес Энсинас однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Марта Уки Гонсалес Энсинас имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Марта Уки Гонсалес Энсинас левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Марта Уки Гонсалес Энсинас хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Селена Яникижевич

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Селена Яникижевич на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Селена Яникижевич демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Селена Яникижевич имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Селена Яникижевич намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Селена Яникижевич не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Селена Яникижевич будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Селена Яникижевич и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Селена Яникижевич умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Марта Уки Гонсалес Энсинас и Селена Яникижевич впервые будут встречаться между собой. Если Марта Уки Гонсалес Энсинас уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Селена Яникижевич пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Марта Уки Гонсалес Энсинас демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Марта Уки Гонсалес Энсинас – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.09.22)

Марта Уки Гонсалес Энсинас

На этом турнире именно Марта Уки Гонсалес Энсинас может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Марта Уки Гонсалес Энсинас отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Марта Уки Гонсалес Энсинас еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Марта Уки Гонсалес Энсинас не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Селена Яникижевич

Селена Яникижевич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Селена Яникижевич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Селена Яникижевич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Селена Яникижевич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Селена Яникижевич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Марта Уки Гонсалес Энсинас и Селена Яникижевич. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Марта Уки Гонсалес Энсинас имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Марта Уки Гонсалес Энсинас и Селена Яникижевич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Селена Яникижевич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Марта Уки Гонсалес Энсинас превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Селена Яникижевич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Марта Уки Гонсалес Энсинас гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марта Уки Гонсалес Энсинас — Селена Яникижевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Марта Уки Гонсалес Энсинас и Селена Яникижевич сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Марта Уки Гонсалес Энсинас, и Селена Яникижевич будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-601305-mikaela-laki-irina-hromach%d1%91va-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-29-09-22/